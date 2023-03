Volleyballer des VfL Wildeshausen beenden Oberliga-Saison nach 3:2 bei VSG Ammerland II als Sechster

Teilen

Ungewohnte Aufgabe: Andreas Fortmann musste auf der Diagonalposition aushelfen. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Versöhnlicher Saisonabschluss für die Oberliga-Volleyballer des VfL Wildeshausen: In ihrer finalen Partie behauptete sich die Crew um VfL-Spielertrainer Frank Gravel bei der VSG Ammerland II mit 3:2 (20:25, 26:24, 18:25, 25:18, 15:8) und besiegte damit zugleich den Tiebreak-Fluch der auf ihr lastete. Zuvor mussten die Huntestädter fünfmal in den Entscheidungssatz – und zogen fünfmal den Kürzeren.

„Endlich haben wir einmal Nervenstärke bewiesen“, freute sich Gravel. Sein Team drehte im zweiten Durchgang ein 20:24 zum Satzausgleich und ließ sich auch vom 1:2-Satzrückstand nicht entmutigen. Durch den Erfolg beendete der VfL Wildeshausen die Saison als Tabellensechster, punktgleich hinter den Ammerländern, die mehr Siege erzielten und deshalb Fünfter wurden.

Weil Robin Gottwald, Paul Schütte, Marek von der Mehden und Patrick Stebner ausfielen, musste Andreas Fortmann in Westerstede auf der Diagonalposition auflaufen. Die Gäste wechselten fleißig durch, damit jeder Spieler auf seine Einsatzzeit kam.

Der erste Satz verlief zunächst ausgeglichen, ehe zwei Aufschlagfehler und vier ins Aus gesetzte Angriffe den VfL mit 18:23 in Rückstand brachten – zu viel, um diesen Satz noch zu drehen.

Im zweiten Durchgang kamen die Wildeshauser besser ins Spiel und legten ein 15:10 vor. Kurze Annahmeschwächen führten zum 20:21. Beim 20:24 drohte der 0:2-Satzrückstand. Der nächste Aufschlag der Ammerländer segelte ins Aus. Nun servierte Fortmann so gut, dass die Hausherren keine druckvollen Angriffe starten konnten und der VfL mit fünf Punkten am Stück den Satzausgleich klar machte.

Im dritten Abschnitt agierten die Wildeshauser Angreifer ab dem 12:13 zu fehlerhaft. Mit fünf Punkten in Folge legte die VSG den Grundstein zur erneuten Satzführung. Der Ammerländer Drittliga-Reserve steckten auch schon vier Sätze vom 3:1 gegen die SG Buxtehude-Altkloster in den Knochen. Ihre Kräfte schwanden, und es ging in den Tiebreak.

Die 4:1-Führung gab den Gästen Sicherheit. Ab dem 9:6 setzte Gravel die Ammerländer mit seinen Aufschlägen unter Druck. Das 14:6 war die Vorentscheidung.

VfL Wildeshausen: Conrad Florian Kramer, Marcel Junel, Manuel Meyer, Michail Schumacher, Helge Mildes, Marco Backhus, Andreas Fortmann, Frank Gravel, Linh Nguyen.