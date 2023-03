Grafs Pflichtspielpremiere gleich ein Derby

Von: Sven Marquart

Teilen

Gewinner der Vorbereitung: Innenverteidiger Florian Hertell (links) hat sich beim VfL Wildeshausen II in den Vordergrund gespielt. © Tamino Büttner

Landkreis – Das Titelrennen ist eröffnet! Mit dem souveränen 5:0 (2:0)-Erfolg im Nachholspiel gegen den KSV Hicretspor hat der TV Munderloh nach der Winterpause gleich mal ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und den punktgleichen Harpstedter TB aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga abgelöst. Die Treffer für das Team von Trainer Bendix Schröder erzielten Finn-Jarno Rustler (22./42./90.+2), Michel Lüers (64.) und Maximilian Pieper (68.). Während Munderloh an diesem Freitag, 19.15 Uhr, beim TV Jahn nachlegen will, startet Konkurrent Harpstedt mit einer Auswärtspartie auf eigenem Platz, den auch die Beckeln Fountains nutzen. Das Derby gegen den Samtgemeinderivalen ist zugleich die Pflichtspielpremiere des neuen HTB-Trainers Thorsten Graf.

FC Huntlosen – FC Hude II (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 0:0): Für Huntlosen hält der Spielplan gleich eine richtungweisende Begegnung parat. Mit einem Sieg könnte das Schlusslicht einen direkten Konkurrenten hinter sich lassen. „Es wäre gut, wenn wir das schaffen könnten – auch für das Selbstvertrauen“, meint Huntlosens Coach Georg Zimmermann. Dass er am Montag gleich 21 Akteure beim Training begrüßen konnte, „zeigt mir, dass die Jungs da unten wegwollen“. Größere Rätsel gibt ihm da schon der Gegner auf, genauer gesagt dessen spektakulärer 8:7-Erfolg im letzten Testspiel beim FC Rastede II. „Das verwirrt mich. Normalerweise spielt Hude immer aus einer stabilen Abwehr heraus“, erklärt Zimmermann. Er muss auf Simon Mohn (Skiurlaub), Lukas Bünz und Patrick Bleckert (beide Knieprobleme) verzichten.

VfL Wildeshausen II – Bookholzberger TB (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 5:2): „Testspiele sind ja ganz nett. Aber zuletzt hat man gemerkt, dass der Mannschaft die Anspannung fehlt“, freut sich VfL-Coach Selcuk Keyik auf den Punktspielstart. Mit einem Dreier würden die Krandel-Kicker in der Tabelle am BTB vorbeiziehen. Dass das möglich ist, zeigten sie bereits im Hinspiel, als sie nach ihrem Fehlstart mit vier Niederlagen ihren ersten Saisonsieg einfuhren. Ein Gewinner der Vorbereitung war Luca Stöver. Allerdings trug der Sechser im finalen Test beim TuS Sudweyhe II (1:2) einen dicken Knöchel davon und dürfte nach Keyiks Schätzungen etwa drei Wochen ausfallen. Außerdem spielte sich Innenverteidiger Florian Hertell in den Vordergrund. „Flo drängt sich mächtig auf – damit habe ich so nicht gerechnet“, sagt Keyik. Schonen wird er Angreifer Jonas Pleus, dessen Knie sich wieder gemeldet hat. „Das ist ärgerlich! Jonas war gut in Form.“

Beckeln Fountains – Harpstedter TB (Freitag, 20 Uhr/Hinspiel: 2:5): Den Verlauf der Vorbereitung beschreibt Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing als „nicht gerade ideal“. Unter anderem gingen von den fünf geplanten Testspielen nur zwei über die Bühne. Auch die für Dienstag angesetzte Generalprobe gegen den SC Twistringen II platzte, weil die Gemeindeverwaltung den Platz am Rosenfreibad gesperrt hatte. „Ich war ein bisschen verwundert, weil die Bodenverhältnisse eigentlich gut waren. Aber wir sind nur Mieter und müssen das so hinnehmen“, sagt Büsing. Der Nachbar aus Harpstedt sei „eine Riesennummer“. Deshalb müsse bei seinen Aufsteigern schon einiges zusammenlaufen, „wenn wir um dieses schwere Paket, das wir stemmen müssen, eine Schleife wickeln wollen“. Während Beckeln ohne die Urlauber Timo Gralheer und Jann Lüllmann antreten wird, fallen auf Harpstedter Seite Mel Siegenthaler und Jannik Wessel verletzt aus. „Mel kann das Spiel sehr gut lesen, aber Rene Kube hat ihn zuletzt super vertreten“, sagt HTB-Coach Thorsten Graf. Ausgerechnet im sechsten und letzten Testspiel setzte es für den HTB die erste Niederlage unter seiner Regie (1:4 bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst). „Das war ein kleiner Warnschuss, der vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Außerdem sagt man ja, dass einer verpatzten Generalprobe eine gelungene Premiere folgt“, meint Graf. Der 52-jährige Wildeshauser rechnet mit extrem motivierten Fountains. „Aber ich gehe davon aus, dass meine Jungs genauso heiß auf das Derby sind.“

TV Dötlingen – VfL Stenum II (Freitag, 20 Uhr/Hinspiel: 1:1): Kann der TV Dötlingen noch in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen? Der Tabellendritte hat nur vier Punkte Rückstand auf das Spitzenduo Munderloh und Harpstedt. „Viele sagen, dass wir der erste Jäger sind, aber das sehen wir nicht so. Wir gucken nur von Spiel zu Spiel“, betont Dötlingens Trainer Markus Welz. Sein Team hatte vor der Winterpause zwölfmal in Folge nicht verloren und ist auf eigenem Platz noch gänzlich ungeschlagen. Auch in den Vorbereitungsspielen präsentierten sich die Mannen um Mittelfeldroutinier Benjamin Bohrer in starker Verfassung. Vor allem vom Fitnesslevel seiner Schützlinge zeigte sich Welz überaus angetan. Allerdings kann er sich zum Auftakt angenehmere Aufgaben vorstellen als gegen junge, hungrige Stenumer. „Das ist schon eine ordentliche Standortbestimmung“, meint Welz. Schon bei der Punkteteilung im Hinspiel taten sich die Dötlinger gegen den Tabellensiebten ziemlich schwer. Die Gastgeber müssen ohne den kranken Tobias Pelz auskommen. Der Einsatz von Joost Hoffrogge (Schienbeinblessur) ist fraglich.