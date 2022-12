Thorsten Graf wird Trainer bei Kreisliga-Tabellenführer Harpstedter TB

Von: Sven Marquart

Hand drauf: HTB-Fußballspartenleiter Michael Würdemann (l.) und der neue Trainer Thorsten Graf und besiegeln ihre künftige Zusammenarbeit. © Harpstedter TB

Harpstedt – Das Gerücht kursierte schon eine Weile in der hiesigen Fußballszene, jetzt gibt es vonseiten des Harpstedter TB die Bestätigung: Thorsten Graf übernimmt den vakanten Trainerposten beim Kreisliga-Tabellenführer. In dieser Woche klärte HTB-Fußballspartenleiter Michael Würdemann mit dem 51-jährigen Wildeshauser die letzten Formalitäten. „Die Chemie hat auf Anhieb gestimmt. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Thorsten Fußball denkt, sehr gut zu uns passt“, sagt Würdemann.

Als Marcus Metschulat im Mai gesundheitsbedingt ausfiel, gab Würdemann zunächst selbst den Interimscoach. In der aktuellen Saison halfen dann Eckard Zunft und Thorsten Eppler aus alter Verbundenheit zum HTB aus. Doch für sie stand von vornherein fest, dass in der Winterpause Schluss ist. „Ich bin Eckard und Thorsten unheimlich dankbar, dass sie so kurzfristig eingesprungen sind“, sagt Würdemann. Zumal es auch sportlich stimmt: Mit drei Punkten Vorsprung auf den TV Munderloh überwintert Herbstmeister Harpstedt an der Tabellenspitze. Allerdings hat der Verfolger noch ein Spiel mehr in der Hinterhand sowie das deutlich bessere Torverhältnis. Trotzdem: „Ich kann eigentlich nur verlieren“, sagt Graf und lacht. Deshalb wolle er „versuchen, die erfolgreiche Arbeit meiner Vorgänger fortzusetzen und das Bestmögliche herauszuholen“.

Zu seiner aktiven Zeit kickte der einstige Defensivmann beim VfL Wildeshausen, TSV Großenkneten und GW Kleinenkneten. Als Übungsleiter arbeitete Graf bisher beim VfL Wildeshausen und VfL Oldenburg – allerdings ausschließlich im Nachwuchsbereich. Für Würdemann dennoch kein Ausschlusskriterium. „Natürlich war das ein Punkt, über den ich mir Gedanken gemacht habe. Es ist aber eigentlich logisch: Wir sind auf unsere Jugend angewiesen, und Thorsten arbeitet gern mit jungen Leuten“, begründet Würdemann seine Wahl. Zudem sei Graf „sehr akribisch“, „positiv fußballverrückt“ und verfüge über „gute analytische Fähigkeiten“, zählt Würdemann auf.

Natürlich werde der Wechsel in den Herrenbereich für ihn „eine Umstellung“, gibt Graf zu. Bei der U 17 des VfL Oldenburg in der Landesliga habe er es mit technisch starken Jugendlichen zu tun gehabt. „Aber Kreisliga heißt kämpfen und beißen – da muss man körperlich fit sein“, sagt der gelernte Metallbaumeister. „Außerdem braucht man Herz, Leidenschaft und Laufbereitschaft. Aber der Erfolg kommt übers Team.“ Graf bevorzugt „einen offensiven Stil“ – ein 5:4 ist ihm lieber als ein 1:0.

Aus der Reserve in die Erste: Linksverteidiger Steffen Meyer wird beim Harpstedter TB befördert. © Tamino Büttner

Am 16. Januar startet der neue HTB-Coach mit seiner Crew in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Dann werden auch Steffen Meyer und Jannik Wessel dabei sein. „Beide zählen jetzt offiziell zum Kader – sie haben es verdient“, sagt Würdemann. Bislang lief das Duo für die HTB-Reserve in der 1. Kreisklasse auf. Dafür wird Lukas Brümmer wegen seines Studiums in Köln nur noch sporadisch zur Verfügung stehen. Als Testspielgegner konnte Graf den FC Huntlosen, FC Hude, VfL Oythe II und VfL 07 Bremen gewinnen. Seine Pflichtspielpremiere feiert er am Freitag, 24. Februar, gegen den TSV Ganderkesee.

„Natürlich möchte ich den maximalen sportlichen Erfolg und würde den Platz an der Sonne gerne verteidigen. Aber wenn am Ende wieder ein Pünktchen zur Meisterschaft fehlen sollte, dafür aber eine Weiterentwicklung zu erkennen ist, könnte ich sehr gut damit leben“, umreißt Würdemann Grafs Arbeitsauftrag.