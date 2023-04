Harpstedter TB empfängt Spitzenreiter TV Munderloh zum Kreisliga-Gipfel

Von: Sven Marquart

Teilen

Der Joker sticht: Bei der 1:5-Hinspielniederlage in Munderloh erzielte der eingewechselte Julian Meyer Harpstedts Ehrentreffer. © Tamino Büttner

Landkreis – Im Titelrennen der Fußball-Kreisliga könnte am 23. Spieltag eine Vorentscheidung fallen, wenn der Tabellenzweite Harpstedter TB den Spitzenreiter TV Munderloh empfängt. Thorsten Graf hat sich vor dem Anpfiff festgelegt. „Ich glaube, dass der Sieger aufsteigt“, erklärt der HTB-Coach. Vor dem Gipfeltreffen trennen seine Crew drei Punkte und das um 37 Treffer schlechtere Torverhältnis vom Klassenprimus. Allerdings hat Verfolger Harpstedt noch eine Partie mehr in der Hinterhand.

Harpstedter TB – TV Munderloh (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 1:5): „Es treffen zwei starke Mannschaften aufeinander“, sagt Graf. Offensiv sieht er Munderlohs 108-Tore-Sturm mit Janne-Mattis Nienaber (24 Saisontreffer), Christopher-Lee Flore (15), Finn-Jarno Rustler (14), Johan Hannink und Simon Punke (je 13) „etwas besser aufgestellt, dafür haben wir defensiv Vorteile“, meint der 52-Jährige. Möglicherweise könnten die Tagesform oder das Spielglück den Ausschlag geben. „Wir müssen übers Team kommen. Wenn wir schnell nach vorne spielen, könnte was für uns gehen“, erläutert Graf. Allerdings fällt Ole Volkmer weiter mit Kniebeschwerden aus. Auch Christoph Kammann, der sich beim Pokalaus gegen Wardenburg einen Bänderriss zugezogen hat, muss passen. Der Einsatz des erkälteten Fabian Engeln steht auf der Kippe. Für Mel Siegenthaler und Jannik Wessel kommt die Partie zu früh.

VfR Wardenburg – VfL Wildeshausen II (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 0:0): Mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien nach der Winterpause sind die Krandel-Kicker bis auf den neunten Tabellenplatz geklettert. „Es freut mich, dass wir uns freischwimmen konnten. Jetzt kann die Mannschaft zeigen, wie viel in ihr steckt“, sagt Trainer Selcuk Keyik. Denn auf seine Schützlinge warten nun in direkter Folge die Duelle mit den Top Fünf der Liga. Dass der Tabellenvierte aus Wardenburg seit Jahresbeginn fünf zum Teil deutliche Siege aneinandergereiht hat, ist Keyik nicht entgangen. „Wir fahren mit einer gehörigen Portion Respekt, aber durchaus auch selbstbewusst dahin“, sagt er. Im Hinspiel habe seine Elf gezeigt, was mit einer disziplinierten Leistung möglich sei. „Wir werden viele Angriffe wegverteidigen müssen und selbst nur wenige Torchancen bekommen“, meint Keyik. Er ist frei von Personalsorgen und benötigt keine Aushilfen aus dem Landesliga-Kader. Mehr noch: „Wir können sogar zwei Leute an die Dritte abgeben.“

Beckeln Fountains – TV Jahn (Freitag, 20 Uhr/Hinspiel: 1:7): Zehn Tage nach dem 1:3-Viertelfinalaus im Kreispokal erhalten die Fountains die schnelle Chance zur Revanche. „Wenn man drei Elfmeter gegen sich bekommt und einem selbst drei Tore weggepfiffen werden, hat man das Gefühl, etwas geraderücken zu wollen. Ich hoffe, dass uns das gelingt“, sagt Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing. Dabei setzt er auch auf die – im Vergleich zum kleinen Jahn-Platz – größeren Abmessungen des Harpstedter Rasenvierecks: „Da sollten unsere Tugenden besser zur Geltung kommen.“ Büsing muss auf Oliver Meyer (Urlaub) und Sebastian Bahrs (Knieprobleme) verzichten. Ob Eike Büssenschütts schmerzender Knöchel einen Einsatz zulässt, ist ungewiss.

TV Dötlingen – KSV Hicretspor (Freitag, 20 Uhr/Hinspiel: 1:1): Beim TV Dötlingen läuft es in diesem Jahr bisher irgendwie nicht rund. „Vielleicht eine Kopfsache“, vermutet Trainer Markus Welz. Möglicherweise hat sich der Tabellenfünfte selbst zu viel Druck gemacht. Der dürfte nach dem jüngsten 1:2 gegen den TV Jahn jedoch weg sein. „Der Zug nach oben ist endgültig abgefahren“, bestätigt Welz. Jetzt gehe es darum, die Saison bestmöglich zu beenden. Gegen den Tabellenvorletzten aus Delmenhorst muss Welz erstmals ohne Valdrin Stublla auskommen. Der Sechser, der als einziger Dötlinger alle 21 bisherigen Partien absolviert hat, ist gelbgesperrt. Hendrik Sandkuhl dürfte ihn vertreten. Gerrit Schüler (Leistenverletzung) und Kevin Pecht (privat verhindert) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Benjamin Bohrer plagt sich mit einer Rippenblessur herum.

TSV Ganderkesee – FC Huntlosen (Samstag, 14 Uhr/Hinspiel: 4:1): Fünf Zähler trennen Schlusslicht Huntlosen vom rettenden Ufer. „Langsam müssen wir punkten. Vielleicht haben wir ja mal Spielglück – ein Dreier wäre grandios“, sagt Trainer Georg Zimmermann. Zumal Ganderkesee als Tabellenelfter ein Gegner sei, „gegen den man was holen könnte“. Allerdings muss der beste FCH-Torschütze Stefan Merz (9) gelbgesperrt zusehen. Zimmermann hofft, dass die beim 1:5 gegen den HTB grippebedingt fehlenden Matthias Salzenberg und Malte Bolling wieder dabei sind.