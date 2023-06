Harpstedter TB trennt sich von Meistertrainer Thorsten Graf

Von: Sven Marquart

Enttäuscht: Meistertrainer Thorsten Graf wurde von seinem Aus beim Harpstedter TB überrascht. © Tamino Büttner

Harpstedt – Der Jubel über den Titelgewinn in der Fußball-Kreisliga ist kaum verklungen, da sorgt der Harpstedter TB für den nächsten fetten Paukenschlag: Der Aufsteiger trennt sich von Meistertrainer Thorsten Graf und seinem Co-Trainer Andreas Nowotnick. „Wir haben völlig unterschiedliche Auffassungen, wie Bezirksliga-Fußball in Harpstedt aussehen könnte“, begründet Michael Würdemann den überraschenden Schritt. Der HTB-Fußballspartenleiter arbeitet bereits mit Hochdruck an einer schnellen Nachfolgelösung.

Graf kennt das Geschäft. „Im Fußball muss man mit vielem rechnen“, sagt der Coach. Trotzdem kam sein Aus auch für ihn selbst „schon ein bisschen überraschend“. Natürlich sei er enttäuscht über die Entscheidung. „Wir haben uns fair unterhalten. Letztlich sind wir uns bei der Kaderplanung aber nicht einig geworden. Wir können die Abgänge nicht adäquat ersetzen“, berichtet der 52-jährige Wildeshauser. Graf hatte den Trainerposten beim HTB erst in der Winterpause von Eckard Zunft und Thorsten Eppler übernommen, die übergangsweise ausgeholfen hatten.

„Wir sind in den Gesprächen überhaupt nicht auf einen Nenner gekommen. Thorsten ist der Kader deutlich zu klein. Wir hätten die Mannschaft mit vielen externen Spielern verstärken müssen“, präzisiert Würdemann die unterschiedlichen Vorstellungen von der künftigen sportlichen Ausrichtung. Dabei müsse aber auch berücksichtigt werden, dass die Mannschaft ein „unheimlich homogener Haufen“ sei, der größtenteils schon seit Jugendzeiten zusammenspielt. „Aber wenn man in der Bezirksliga spielt, muss man ein bisschen über Harpstedt hinausgucken“, hält Graf dem entgegen.

Familiäre Gründe: Verteidiger Marvin Wasmuth wechselt zum TVE Nordwohlde. © Tamino Büttner

Fakt ist: Aus dem aktuellen Aufgebot liegen Würdemann „Stand jetzt 18 feste Zusagen“ vor. Studien- und berufsbedingt gebe es „noch einige Fragezeichen“. Sicher ist hingegen schon, dass Mittelfeldspieler Mel Siegenthaler (Fußballpause) und Verteidiger Marvin Wasmuth (zum TVE Nordwohlde) aus familiären Gründen aussteigen. „Schade! Ihre Erfahrung hätte uns in der Bezirksliga gut zu Gesicht gestanden“, bedauert Würdemann. Der in Wildeshausen wohnende Offensivmann Hannes Neuhaus wechselt zum Kreisligisten VfL Wildeshausen II. Außerdem muss der künftige Coach zunächst auf Ole Volkmer verzichten. Harpstedts mit 21 Saisontreffern zweitbester Torschütze hatte sich beim 5:3-Meisterstück gegen den TV Jahn die Schulter ausgekugelt und wird einige Zeit ausfallen.

Verlässt den Harpstedter TB: Offensivmann Hannes Neuhaus wechselt zum VfL Wildeshausen II. © Sven Marquart

Von den Bezirksliga-A-Junioren der SG DHI Harpstedt stoßen Silas Corßen (Linksaußen/Mittelfeld) und Mattis Bunzel (Innenverteidiger/Sechser) fest zum Team. Das Duo half bereits in der noch laufenden Saison ein paarmal bei den Herren aus. Zudem steht Würdemann in Kontakt mit drei potenziellen Verstärkungen von außerhalb. „Es gibt aber noch keine festen Zusagen“, erklärt der 41-jährige Stiftenhöfter. Verstärkungsbedarf sieht er „vor allen im Mittelfeld und Angriff“.

In der kommenden Saison geht es für den HTB einzig und allein um den Klassenerhalt. „Wir wollen den Schwung mitnehmen, schnell ankommen und uns in der Bezirksliga etablieren – und das in erster Linie mit Jungs, die wir selbst ausgebildet haben“, betont Würdemann.

Nach drei Vizemeisterschaften in den vergangenen fünf Jahren „haben die Jungs jetzt den Lohn eingefahren und das vollendet, was Jörg Peuker und Marcus Metschulat auf den Weg gebracht haben“, würdigt Würdemann die Arbeit der ehemaligen HTB-Trainer. Metschulat zeichnet aktuell für die A-Junioren und gemeinsam mit Dirk Lenkeit für die zweite Harpstedter Herrenmannschaft verantwortlich. Sowohl Metschulat, der im Nachwuchsbereich des FC Hude eine neue Aufgabe übernehmen wird, als auch Lenkeit hören im Sommer auf, so dass Würdemann auch für die Reserve auf Trainersuche gehen muss.

Hören ebenfalls auf: Marcus Metschulat (l.) und Dirk Lenkeit steigen als Trainer der zweiten Harpstedter Mannschaft am Saisonende aus. © Tamino Büttner

Während der Abstieg der A-Junioren aus der Bezirksliga bereits besiegelt ist, hat die zweite Herren noch geringe Chancen auf den Verbleib in der 1. Kreisklasse. Ein Heimsieg des Tabellenvorletzten an diesem Freitag, 20 Uhr, gegen den TSV Großenkneten II ist dazu Pflicht. Außerdem darf Konkurrent SV Atlas III am Sonntag, 14 Uhr, bei Schlusslicht SF Littel nicht punkten. „Die Zweite in der 1. Kreisklasse und die A-Junioren in der Bezirksliga wären als Unterbau sicherlich ideal gewesen“, sagt Würdemann. Wichtig werde es sein, beide Teams „wieder zu stabilisieren“.

Derweil wird Thorsten Graf am letzten Kreisliga-Spieltag noch einmal auf der HTB-Bank Platz nehmen. Meister Harpstedt tritt am Sonntag, 15 Uhr, zu einer Art Supercup bei Kreispokalsieger VfR Wardenburg an. „Und dann werde ich mal sehen, was kommt“, zeigt sich Graf „offen für Angebote“.