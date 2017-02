Goyert, Kolpack und Legler sind Neerstedts Sieggaranten

Neerstedt - Die Oberliga-Handballer des TV Neerstedt haben die Turbulenzen der vergangenen Wochen gut weggesteckt und sich im Abstiegskampf etwas Luft verschafft: Durch das 28:23 (15:12) über den Elsflether TB verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Jörg Rademacher in der Tabelle auf Platz sieben.

Die Partie begann mit einigen Minuten Verspätung, weil Ersatzschiedsrichter Jan Schweier extra aus Bremen kommen musste. Der eigentlich eingeplante Jacques Roux hatte auf dem Weg nach Neerstedt eine Autopanne. Diese Verzögerung tat den Grün-Weißen offensichtlich nicht gut, denn ihre 6:0-Deckung bekamn zunächst keinen Zugriff. So lagen die Hausherren schnell mit 0:5 zurück (5.).

Rademacher reagierte, nahm eine Auszeit und stellte seine Abwehr auf eine 3:2:1-Formation um. „Das hat schon in Cloppenburg gut geklappt“, erläuterte der Coach. Und tatsächlich: Fortan lief es bei seiner Crew wesentlich besser. Auch Torhüter Hendrik Legler, der zunächst keinen Ball an die Finger bekommen hatte, fand nun in die Partie und kam am Ende auf eine starke Quote von 49 Prozent gehaltener Würfe.

Neerstedt holte langsam auf und machte durch Treffer von Eike Kolpack, Julian Hoffmann und Ole Goyert aus dem 5:8 (10.) ein 8:8 (15.). Nun diktierten die Gastgeber das Geschehen und zogen auf 11:8 (20.) davon. Carlos Ganhito, der ETB-Trainer Ulrich Adami auf der Bank vertrat, nahm seinerseits eine Auszeit und bedachte Kolpack, der zu diesem Zeitpunkt bereits viermal eingenetzt hatte, mit einer Sonderbewachung. Aber Neerstedt ließ sich die Führung nicht aus der Hand nehmen. Auch wenn sich vor allem Andrej Kunz und Björn Wolken viele Fehlwürfe leisteten, lag ihr Team zur Pause mit 15:12 vorn.

„Die Räume waren zu groß, deshalb habe ich erneut umgestellt“

In der zweiten Halbzeit erhöhte Kolpack vom Kreis auf 19:14 (36.). Dann aber nutzte besonders Chris Danielzik immer wieder die Lücken in der Neerstedter Abwehr. Dadurch kam der ETB beim 19:19 zum Ausgleich (45.). Rademacher nahm erneut eine Auszeit und baute wieder auf die anfängliche 6:0-Abwehr um. „Die Räume waren zu groß, deshalb habe ich erneut umgestellt“, erklärte der Ex-Profi. Damit lag er goldrichtig. Als dann auch noch Elsfleths Rückraumschütze Ruven Rußler mit einer schweren Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste (40.), bog Neerstedts endgültig auf die Siegerstraße ein.

Vor allem Linksaußen Ole Goyert, der nun mehrfach aus dem Rückraum traf, war ein Garant für den wichtigen Heimsieg. Das sah auch Rademacher so: „Ole, der angeschlagen ins Spiel gegangen ist, Eike Kolpack und Hendrik Legler haben uns mit ihrer Leistung zum Sieg geführt“, lobte er.

Außerdem erwähnenswert: Das Trio Philipp Hollmann, Andre Schröder-Brockshus und Matti Lehner aus der Neerstedter Reserve hatten sich kurzerhand bereit erklärt, das Oberliga-Team im Abstiegskampf zu unterstützen.

wz

TV Neerstedt: Legler, Kuper (n. e.), Oltmanns (n. e.) - Goyert (7), Mirko Reuter (n. e.), Marcel Reuter (1), Hübner (n. e.), Kolpack (11/1), Schröder-Brockshus, Hoffmann (3), Wolken (4/1), Hollmann, Kunz (2), Lehner (n. e.).