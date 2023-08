Vizemeister VfL Wildeshausen III feiert Torfestival

Von: Sven Marquart

Sehr präsent im Mittelfeld: Huntlosens Ben Meyer (2. v. l.) verdiente sich ein Sonderlob. © Tamino Büttner

Landkreis – Der FC Huntlosen hat das Duell der beiden Kreisliga-Absteiger gegen den KSV Hicretspor in der 1. Fußball-Kreisklasse mit 3:2 gewonnen. Auch der VfL Wildeshausen III, der SV GW Kleinenkneten und der TSV Ippener feierten Siege. Dagegen verlor der Harpstedter TB II beim SV Atlas III mit 1:5.

TV Jahn II – VfL Wildeshausen III 1:9 (1:3): Vor allem in der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichener als es das Endergebnis vermuten lässt. „Da haben wir zu viel zugelassen. Jahn hätte durchaus noch ein, zwei Tore mehr machen können. Wir waren nach vorne zu ungeduldig und haben zu schnell den langen Ball gesucht – das müssen wir uns ankreiden“, sagte Jannik Wallner. Der VfL-Kapitän hatte den Vizemeister früh in Führung gebracht (2.). Nach dem 1:1 durch Moritz Loska (8.) sorgten Marcel Hesselmann (19.) und Peter Schlüter (43.) für den 3:1-Pausenvorsprung. Mit der Einwechslung von Sechser Dennis Schröder erhielten die Gäste im zweiten Abschnitt mehr Kontrolle und kamen nun immer wieder mit Kurzpassspiel zum Erfolg. Dabei profitierten sie auch von einer Überzahl: Jahn-Kapitän Thomas Keilbach hatte sich Gelb-Rot abgeholt (55.). Wallner (46.), Hesselmann (63.), Henning Nitzsche (72./85.) und Fabian Ahlers (81.) stellten auf 8:1, ehe Sascha Görke nach einem Solo aus 25 Metern zum 9:1 in den Winkel traf (88.). „Das war der krönende Abschluss“, freute sich Wallner.

FC Huntlosen – KSV Hicretspor 3:2 (2:0): „Die ersten 30 Minuten waren sehr gut von uns“, sagte FCH-Coach Georg Zimmermann. Einziges Manko: Es stand nach dem Doppelschlag von Stefan Merz (27.) und Dennis Jielg (28.) „nur“ 2:0. Die beiden Torschützen und Christian Brandes ließen weitere gute Chancen aus. In Unterzahl – ein Delmenhorster hatte sich zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen und die Rote Karte gesehen (40.) – köpfte Mustafa Yildiz das 1:2 (55.). Zwar erzielte Hauke Büsselmann das 3:1 (70.). Trotzdem blieb es hektisch – erst recht, als Ahmad Diab der erneute Anschlusstreffer gelang (85.). „Insgesamt ist unser Sieg aber verdient“, erklärte Zimmermann. Er lobte Youngster Ben Meyer für dessen „tolle Präsenz auf der Sechserposition“.

SV GW Kleinenkneten – TSV Großenkneten II 6:1 (3:0): Trotz der Schwüle legten die Grün-Weißen eine hohe Laufbereitschaft und großen Kampfgeist an den Tag. „Besonders was Florian Oestermann und Ole Schmidt auf den Außenbahnen geleistet haben, war Wahnsinn!“, lobte GWK-Coach Sascha Albers seine Flügelzange. Mit einem sehenswerten 20-Meter-Volleyschuss, der zum 1:0 im TSV-Tor einschlug, beschenkte sich Geburtstagskind Jan-Kristian Spille selbst (6.). Patrick Zikura (19.) und Florian Oestermann (45.+2.) erhöhten bis zur Pause auf 3:0. Jan Taute ließ kurz nach Wiederbeginn das 4:0 folgen (50.). Das 1:4 von Nico Uffelmann (52.) beantwortete Sebastian Bartelt mit einem Doppelpack zum 6:1-Endstand (57./68.). Allerdings hat der neue Tabellenführer seinen zweiten Saisonsieg möglicherweise teuer erkauft: Philipp Schrader war mit dem Sprunggelenk umgeknickt. „Der Fuß ist dick und blau“, berichtete Albers, der nun einen längeren Ausfall seines Kapitäns befürchtet. Damit wäre die neu installierte Dreierabwehrkette komplett gesprengt. Denn Arnd Brengelmann geht für drei Monate in die USA, und Rene Thomas verabschiedet sich demnächst in den Urlaub. „Da werden wir uns was einfallen lassen müssen“, meinte Albers.

SV Atlas III – Harpstedter TB II 5:1 (2:1): „11 Uhr ist nicht unsere Zeit“, sagte HTB-Spielertrainer Henrik Gröper. Trotzdem konnte seine Elf das 0:1 durch Leon Maurice von Husen (9.) egalisieren. Zunächst parierte Atlas-Keeper Justin Ehlers einen von Jannis Bunzel getretenen Handelfmeter. Den Nachschuss versenkte Murad „Cano“ Ali zum 1:1 (32.). Kurios: Es war saisonübergreifend bereits der zehnte Pflichtspielstrafstoß in Serie, den die Harpstedter nicht direkt in einen Torerfolg ummünzen konnten. Kurz vor der Pause war Bunzel bei einem Lattentreffer erneut im Pech. Im direkten Gegenzug markierte von Husen das 2:1 und ließ im zweiten Abschnitt auch noch das 3:1 folgen (43./56.). Harpstedts Gegenwehr erlahmte, so dass Kevin Giesecke (82.) und Marcel Bosse (89.) auf 5:1 erhöhen konnten. Zu allem Überfluss brach sich HTB-Sechser Mika Hahnheiser bei einem Pressschlag einen Zeh und muss operiert werden.

TSV Ippener – VfL Stenum III 2:1 (1:0): „Positiv ist, dass wir aus dem Spiel heraus nichts zugelassen haben. Offensiv haben wir noch Luft nach oben“, sagte TSV-Coach Thorsten Sander. Die Anfangsphase ging an die Platzherren. Das 1:0 durch Matthias Ideker, der einen Freistoß von Jannes Pleus eingeköpft hatte (10.), war daher nicht unverdient. Nach 25 Minuten wurde Stenum stärker. „Torchancen waren aber auf beiden Seiten gleich null“, sagte Sander. In der zweiten Hälfte sah ein Stenumer Gelb-Rot (65.). Kurz darauf blieb ein VfL-Akteur, der beim Kopfballduell mit Johann Neuhaus zusammengestoßen war, im Strafraum liegen. Zu Sanders Verwunderung zeigte Schiedsrichter Conrad Ammermann auf den Elfmeterpunkt. Alexander Ruge ließ sich die Chance zum 1:1 nicht entgehen (68.). Letztlich war es Fynn Timmermann, der dem TSV Ippener mit seinem 2:1 den ersten Dreier in der neuen Spielzeit bescherte (80.).