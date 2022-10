Wildeshausen ärgert Bevern - 0:0

Von: Cord Krüger

In dieser Szene nicht zu halten: Wildeshausens Steven Müller-Rautenberg (am Ball) schüttelt hier Beverns Jan Schockemöhle ab. © Krüger

Taktisch geprägte Nullnummer im Krandelstadion: Der defensiv äußerst diszipliniert aufgetretene VfL Wildeshausen erarbeitete sich gegen den Landesliga-Sechsten SV Bevern ein 0:0. „Defensiv die Note 1“ vergab VfL-Trainer Marcel Bragula. Sein Torwart Niklas Göretzlehner rettete am Ende das Remis.

Wildeshausen – In der Nachspielzeit startete Niklas Göretzlehner zu seinem letzten Flug des Sonntags – und faustete das Geschoss von Kristen Bramscher aus der Gefahrenzone. Gleich mehrere von Bramschers Teamkollegen des SV Bevern sackten bei diesem Anblick fassungslos auf den Rasen des Wildeshauser Krandelstadions. Mehr als dieses 0:0 war für den Landesliga-Sechsten beim abstiegsbedrohten VfL Wildeshausen nicht zu holen, das ahnten die Gäste spätestens jetzt. „Am Ende war auch ein bisschen Glück dabei“, räumte Schlussmann Göretzlehner ein, „aber wir haben bis zur 95. Minute konsequent und diszipliniert gespielt.“ Dieser Punkt, laut VfL-Trainer Marcel Bragula wie jeder Zähler „ungeheuer wichtig“, dürfte „uns neuen Schwung für die Trainingswoche geben“, hoffte sein Keeper.

Bragula vermisst Durchschlagskraft in der Offensive

Lob vom Chefcoach gab's schon vorher. Zumindest für die Defensivleistung. „Das war die Note 1: Die Arbeit gegen den Ball, das Pressing, das Verschieben und das Einhalten der Abstände – alles stark.“ Dieser hohe Aufwand gegen die enorm ballsicheren Kreis-Cloppenburger ging zwangsläufig zulasten des Offensivspiels, für das Bragula nur die Note 4 übrig hatte: „Wir haben die Umschaltmomente nicht gut genutzt, der letzte Ball kam nicht an.“

Müller-Rautenberg vergibt Wildeshauser 1:0

In Konsequenz bedeutete das eine erste Hälfte, die an den SVB ging. Gegen die tief stehenden Wildeshauser mit ihrer aufmerksamen Fünfer-Abwehrkette gab Nico Thoben den ersten Warnschuss ab (drüber). Der Mann aus der Mittelfeldzentrale war gefährlich oft anspielbereit und durfte die Bälle auffallend häufig verteilen. Der erste VfL-Abschluss von Michael Eberle (in die Arme von Keeper Tobias Brengelmann/8.) war gleichzeitig der vorletzte bis zur Pause. Auf der anderen Seite zielte Thoben nach einem Solo vorbei an drei Gastgebern knapp neben den rechten Giebel (31.). Acht Minuten vor Schluss klärte Göretzlehner im letzten Moment vor dem früheren Dritt- und Regionalliga-Haudegen Bernd Gerdes, ehe Steven Müller-Rautenberg Brengelmann prüfte (40.). Kurz darauf hätte es 1:0 für die Gäste stehen müssen, doch Göretzlehner entschärfte mit sehenswerter Flugeinlage den druckvollen Kopfball von Matthis Hennig nach einem Freistoß von Standard-Spezialist Frank Placke (43.).

Robin Ramke bringt frischen Wind

Zur Pause reagierte Bragula, brachte in der Offensive Robin Ramke für den angeschlagenen Lucas Abel – und der Neue hatte gleich nach Wiederanpfiff eine starke Szene, als er sich über rechts durchsetzte und Müller-Rautenberg bediente. Doch der schoss knapp am langen Eck vorbei (47.). „Wir hatten die beste Chance des Spiels“, urteilte Bragula in Erinnerung an diese Szene.

Landesliga Weser-Ems VfL Wildeshausen – SV Bevern 0:0 - VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Kleingärtner, Krumland, Hehr, Abel (46. Ramke), Müller-Rautenberg (81. Tramitzke), Radke (87. Dreher), Kant, Eberle (90.+1 Theuser), Stolle (63. Rothe), Löschner - SV Bevern: Brengelmann - Hennig, Placke, Bramscher, Gerdes (75. Heitgerken), Thoben, Thale, Blömer (83. Kühling), Schockemöhle, Tepe (61. Sander), Kalvelage (88. Hoffmann) - Schiedsrichter: Tom-Leon Bender (Heidmühler FC).

Doch Göretzlehner musste ebenfalls noch mal abheben: Sascha Thale schoss scharf aufs Tor, Jan Schockemöhle veränderte die Richtung – und Wildeshausens Nummer eins rettete per Glanzparade (51.). Danach passierte nicht mehr viel. Auch, weil sich Thoben im Mittelfeld nicht mehr austoben durfte. Das lag unter anderem an der Einwechslung von Fyonn Rothe, „der zwar nicht mit feiner Klinge spielt, aber viel Tempo reinbringt“, lobte Bragula den Störer im Mittelfeld.