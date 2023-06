Ahlhorner SV plagen Personalsorgen: Gibt Mats Albrecht sein Comeback?

Brettorf/Ahlhorn – Bereits zum Auftakt der verkürzten Rückrunde können die Faustballer des TV Brettorf die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft am 15. und 16. Juli in Unterhaugstett perfekt machen. Dazu benötigt der Spitzenreiter der 1. Bundesliga Nord am Samstag, 12.30 Uhr, im Auswärtsspiel beim VfL Kellinghusen einen Sieg. Für den Ahlhorner SV geht es am Samstag, 16 Uhr, beim Tabellennachbarn Berliner TS um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

TV Brettorf

Der VfL Kellinghusen hatte darum gebeten, den Spielbeginn um dreieinhalb Stunden vorzuziehen. Die Brettorfer stimmten zu. Das soll es an Nettigkeiten aber auch schon gewesen sein. „Wir wollen von Anfang an deutlich machen, dass wir die Punkte mit nach Brettorf nehmen werden“, kündigt Trainer Klaus Tabke an. So wie vor zwei Wochen im Hinspiel, als der Klassenprimus beim 5:0 keinerlei Zweifel daran aufkommen ließ, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Mit jedem Brettorfer Punktgewinn verringerte sich Kellinghusens Gegenwehr. „Kellinghusen wird zufrieden sein, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Trotzdem werden sie auf Revanche brennen und alles daran setzen, zuhause gegen uns zu gewinnen“, ahnt Tabke. Spannend werde sein, in welcher Besetzung der Tabellenvierte antritt. In Brettorf fehlte beim VfL Linksschläger Rouven Kadgien. Stattdessen teilten sich Sascha Heidrich und U 21-Nationalspieler Jannis Wethling die Aufgaben im Angriff. Die Brettorfer fahren mit einem schmalen Aufgebot nach Schleswig-Holstein. Die Knieprobleme lassen einen Einsatz von Kapitän Malte Hollmann weiterhin nicht zu. Youngster Elias Borchers, der für die U 18-Europameisterschaft nominiert worden ist, spielt mit dem Brettorfer Nachwuchs bei der U 18-Landesmeisterschaft in Bardowick. Einziger Ersatzspieler ist Moritz Cording, der nach seinem Arbeitsunfall aber noch nicht wieder trainiert hat.

Ahlhorner SV

Durch den jüngsten 5:1-Erfolg über den SV Moslesfehn verbesserten sich die Ahlhorner nicht nur vom letzten auf den vorletzten Tabellenplatz, sondern schöpften auch frischen Mut. „Wenn es uns gelingt, an diese Leistung anzuknüpfen, und wir auch das nötige Quäntchen Glück haben, könnte was für uns drin sein“, meint ASV-Spielertrainer Tim Albrecht. Denn die Berliner TS und der VfK 01 Berlin (jeweils 6:8) auf den Nichtabstiegsplätzen haben beide nur zwei Pluspunkte mehr auf dem Konto als Ahlhorn (4:10). Die Berliner TS zählte zu Saisonbeginn zum Kreis der DM-Kandidaten, findet sich nun aber überraschend in der Abstiegsrunde wieder. Was auch daran liegen dürfte, dass BTS-Schlagmann Timon Lützow mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. „Ohne ihn ist die Mannschaft klar schlechter“, verdeutlicht Tim Albrecht. Vor dem Trip in die Hauptstadt plagen den Nationalspieler einige Personalsorgen. Angreifer Ole Kaltenhauser ist bei der Niedersachsenmeisterschaft gefordert. „Die A-Jugend hätte sonst keinen Schlagmann“, erläutert Tim Albrecht. Eine Alternative für die Offensive wäre Ole Wilke, der bei einem Einsatz allerdings im Erstliga-Team festgespielt wäre. Niklas Hoffert absolviert einen Lehrgang zum A-Schiedsrichter. Zu allem Überfluss zog sich Abwehrspieler Andrej Macht am Mittwoch eine Knieverletzung zu. „Da müssen wir abwarten, wie schlimm es ist“, sagt Tim Albrecht. Eventuell müsse sein Bruder ran. Mats Albrecht hatte seine Bundesliga-Karriere nach der abgelaufenen Hallensaison eigentlich beendet.