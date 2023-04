Gibt Katharina Stuffel grünes Licht für Kellerduell gegen TV Dinklage?

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Spielt sie oder spielt sie nicht? Der Einsatz von Neerstedts Rückraumlinker Katharina Stuffel (beim Wurf) entscheidet sich kurzfristig. © Tamino Büttner

Neerstedt – Vier Spieltage vor Saisonende stehen die Handballerinnen des TV Neerstedt in der Oberliga-Tabelle auf Rang elf und belegen damit den ersten Nichtabstiegsplatz. Doch der Vorsprung zum SV Werder Bremen II auf dem Relegationsplatz beträgt seit dem vergangenen Wochenende nur noch einen Zähler. Mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht TV Dinklage an diesem Samstag, 17 Uhr, wollen die Grün-Weißen über dem Strich bleiben und ihr kleines Polster möglichst ausbauen. „Die Punkte sollten schon in Neerstedt bleiben“, unterstreicht TVN-Trainerin Cordula Schröder-Brockshus.

Es ist einige Zeit her, dass der Tabellenletzte nicht TV Dinklage hieß. Doch seit dem 24:19-Erfolg über die HSG Hude/Falkenburg am vergangenen Samstag schnuppert die Mannschaft aus dem Kreis Vechta im Abstiegskampf wieder Morgenluft. 13 Punkte hat der TV Dinklage auf dem Konto – genau so viele wie der Vorletzte SG Findorff. Mit einem Sieg in der Gemeinde Dötlingen könnte das Team des Trainergespanns Heidi und Fabian Winter mit Werders Zweitliga-Reserve gleichziehen und bis auf einen Punkt an den TV Neerstedt heranrücken. Mit Dinklages Erfolg gegen die HSG Hude/Falkenburg hatte Cordula Schröder-Brockshus insgeheim gerechnet. Auswärtsspiele ohne Backe würden dem Landkreisrivalen nicht sonderlich liegen, erläutert die 30-jährige B-Lizenzinhaberin.

Den 28:24-Hinspielerfolg ihrer Crew hatte Cordula Schröder-Brockshus verpasst, weil sie beruflich im Ausland weilte. Andrea Wiegandt vertrat sie damals. „Dinklage stellt eine gute, kompakte 6:0-Deckung, hat im Angriff seine Stärken im Spiel Eins-gegen-eins und räumt gut für die Außen ab“, rechnet die Übungsleiterin des TV Neerstedt mit erheblichem Widerstand. Die Gäste seien aktuell „ganz gut drauf“, warnt Cordula Schröder-Brockshus. „Bislang haben wir in dieser Saison gegen die Mitkonkurrenten unsere Hausaufgaben gemacht. Ich hoffe, das bleibt so.“

Verzichten müssen die Gastgeberinnen in dem Kellerduell auf die kranken Lisa Maus und Sharleen Siemers. Ob Katharina Stuffel mitwirken kann, entscheidet sich kurzfristig. Neerstedts Rückraumlinke musste in der Vorwoche bei der 28:29-Niederlage in Hollenstedt vorzeitig vom Feld. „Katharina hat sich bei einem Sturz auf den Kopf eine Gehirnerschütterung zugezogen und diese Woche nicht trainiert“, erläutert Cordula Schröder-Brockshus. „Wir können nur abwarten. Vielleicht gibt sie ja noch grünes Licht.“