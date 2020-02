ASV gelingt Befreiungsschlag

Ahlhorn/Brettorf – Das ist eine klassische Win-win-Situation: Mit ihrem 5:1-Erfolg über die Berliner TS haben die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf ihrem Landkreisrivalen Ahlhorner SV wichtige Schützenhilfe im Kampf um den Klassenerhalt geleistet. Umgekehrt unterstützte der ASV die Brettorfer durch das 5:3 gegen den VfK 01 Berlin auf dem Weg zum Staffelsieg. Aber noch viel wichtiger aus Ahlhorner Sicht: Durch den überraschenden Erfolg über den Tabellenzweiten verließ der Erstliga-Dino die Abstiegsplätze und kann den Verbleib im Oberhaus am letzten Spieltag aus eigener Kraft schaffen.

Ahlhorner SV – VfK 01 Berlin 5:3 (11:8, 11:5, 9:11, 11:7, 6:11, 14:12, 12:14, 11:7): Bei den Ahlhornern lief es von Beginn an richtig rund. Christoph Johannes servierte druckvolle Angaben. Sein Angriffspartner Nils-Christoffer Carl ging beim Rückschlag mit vollem Einsatz zu Werke. Zudem stand die Abwehrreihe mit Andrej Macht, Tim und Mats Albrecht sehr sicher. Allerdings profitierte der ASV auch davon, dass bei den Gästen Lukas Schubert fehlte. Der Ex-Nationalangreifer weilte wie schon bei Berlins vorangegangener 3:5-Niederlage gegen den TSV Hagen 1860 im Urlaub. So legten die Hausherren eine 2:0-Satzführung vor und hätten den Vorsprung noch ausbauen können. Im dritten Durchgang lag die Crew um Spielertrainer Tim Albrecht bereits mit 6:2 und 9:8 vorn. Doch durch drei Ahlhorner Eigenfehler schafften die Berliner schließlich den Satzanschluss. „Trotzdem sind wir zu keiner Zeit in Bedrängnis geraten“, meinte Tim Albrecht. Nachdem Nils-Christoffer Carl Ende des dritten Abschnitts eine Verschnaufpause erhalten hatte, kehrte der Routinier zu Beginn des vierten Durchgangs aufs Feld zurück. Außerdem spielte Erik Grotelüschen für Andrej Macht. Auch wenn sich die Ahlhorner zeitweise schwer taten, hatten sie das Geschehen weiterhin im Griff und siegten in acht Sätzen. „Danach herrschte großer Jubel“, berichtete Tim Albrecht. Verständlich, denn durch den Sieg verbesserte sich der ASV auf den sechsten Tabellenplatz und kann den Klassenerhalt nun am letzten Spieltag gegen den TK Hannover aus eigener Kraft perfekt machen (Sonnabend, 8. Februar, 16 Uhr). „Nach dieser Leistung bin ich guter Dinge, dass die Saison doch noch ein glückliches Ende nehmen wird“, erklärte Tim Albrecht.

TV Brettorf – Berliner TS 5:1 (11:6, 11:8, 10:12, 11:5, 11:2, 11:3): Klaus Tabke gönnte seinen beiden Routiniers Timo Kläner und Malte Hollmann eine Pause. Stattdessen schickte Brettorfs Coach in Hauke Rykena, Vincent Neu, Tom Hartung, Hauke Spille und Marcel Osterloh seine jüngstmögliche Formation aufs Feld. Trotz des klaren Sieges war Tabke mit der Vorstellung seiner Youngsters aber nicht zufrieden. „Wir hätten 5:0 gewinnen müssen“, monierte der Übungsleiter. Doch im dritten Durchgang fühlte sich seine Crew angesichts der 7:4- und 9:7-Führung offensichtlich zu sicher und wurde nachlässig. Nach dem 10:12 fielen in der Kabine dann auch deutliche Worte. Allerdings verzichtete Tabke bewusst darauf zu wechseln. Mit Wiederbeginn steigerte sich der Klassenprimus, jedoch ohne dabei zu glänzen. „Aber das ist Klagen auf hohem Niveau“, meinte Tabke, der bei seinen Schützlingen die notwendige Spielfreude vermisste. Dennoch stand unter dem Strich ein souveräner 5:1-Erfolg, der dem TV Brettorf in Kombination mit den beiden Niederlagen des VfK 01 Berlin in Ahlhorn und beim VfL Kellinghusen (1:5) den Staffelsieg bescherte. Dadurch gehen die Mannen um TVB-Kapitän Malte Hollmann bei der DM-Endrunde in Mannheim (7./8. März) in der Gruppenphase dem Serienmeister TSV Pfungstadt aus dem Weg. „Das Wochenende ist gut für uns gelaufen. Jetzt können wir in Hagen befreit aufspielen. Schön, dass wir für unsere Arbeit belohnt worden sind“, bilanzierte Tabke. mar