Gedämpfte Freude

Wildeshausen - Marcel Bragula gönnte sich nur wenige Sekunden Ekstase. Als Tom Schmidt in der 93. Minute der Siegtreffer im Landesliga-Spiel gegen den VfR Voxtrup gelungen war, setzte Wildeshausens Trainer zum 60-Meter-Sprint an, um in der Jubeltraube dabei zu sein. Kurz darauf war er wieder ernst, als er den Auftritt seines Teams einordnete. „Natürlich freue ich mich über das Ergebnis“, sagte Bragula nach dem 2:1 (0:1)-Sieg: „Aber der Ärger über unsere Leistung in der ersten Halbzeit überwiegt.“

Die Wildeshauser Spieler hatten sich in den ersten 45 Minuten leistungstechnisch dem Lärmpegel im Krandelstadion angepasst – beides tendierte gen Null. Kaum ein Pass kam beim Mitspieler an, dem jeweils ballführenden Voxtruper wurde viel zu viel Zeit und Raum gelassen. „Wir haben unser Pressing viel zu spät gestartet“, ärgerte sich Bragula: „Dass wir hier so einen Angsthasen-Fußball spielen, ist für mich unerklärlich.“ Dem VfL-Trainer war es zudem viel zu still – die Geisterkulisse auf und neben dem Platz nervte ihn: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass hier alle geschlossen weiterhin Landesliga-Fußball sehen wollen.“

So blieb es auch ruhig, als die Gastgeber fast in Führung gegangen wären: Schmidt legte in der zehnten Minute für Sascha Görke ab, seinen Schuss aus sechs Metern ins kurze Eck parierte VfR-Torwart Marco Zachmann. Danach übernahmen die Gäste zunehmend das Zepter; weil der VfL es hergab. Im letzten Moment grätschte Wildeshausens Lennart Flege dem einschussbereiten Felix Negwer den Ball weg (17.). Kurz darauf passierte es aber: Philipp Massmann durfte unbedrängt aus dem linken Halbfeld flanken, in der Mitte konnte Marcel Mentrup seelenruhig den Ball annehmen und aus acht Metern zum 1:0 (25.) für Voxtrup einschieben. Viel passiver kann man nicht verteidigen. Sieben Minuten später verhinderte VfL-Keeper Sebastian Pundsack mit einer Parade nach Schuss von Mentrup das 0:2.

In der Pause reagierte Bragula, brachte Frederik Dittmar für den schwachen Linksaußen Kevin Kari. „Ich war sogar kurz davor, erstmals überhaupt drei Wechsel in der Halbzeit zu tätigen“, verriet Bragula später.

Die ersten Möglichkeiten nach Wiederbeginn hatten aber wieder die Gäste. Negwers Seitfallzieher aus 17 Metern rauschte knapp über die Latte (53.), Massmanns Flugkopfball ging rechts vorbei (65.). Dann mal ein guter Spielzug der Gastgeber: Schütte öffnete das Feld mit einem gut getimten Diagonalball auf Maximilian Seidel, der Eingewechselte setzte sich über rechts durch, seine Hereingabe traf Lennart Feldhus zwar nicht richtig, doch als Voxtrups Christoph Siebert den Ball klären wollte, schoss er sich an die eigene Hand – Elfmeter. Diesen verwandelte Jan Lehmkuhl sicher zum 1:1 (67.). In der Nachspielzeit wurde es dann verrückt. Zunächst flog Jan Lehmkuhl wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot (90.) vom Platz, dann hatte Voxtrups Timo Schwarz per Kopfball die Chance auf das 2:1 (90.+2). Das fiel Sekunden später auf der anderen Seite: Schütte behauptete den Ball stark, schirmte ihn ab, legte ihn zurück auf Schmidt – und dieser hämmerte ihn aus sieben Metern ins Netz! „Für Tom freut es mich besonders“, sagte Bragula: „Er ist ein super Junge. Er war schon in der ersten Halbzeit der Einzige, der den absoluten Willen gezeigt hat.“

Von Daniel Wiechert