Garms führt die Entscheidung herbei

TV Neerstedt ist nach 30:23 über ASC GW Itterbeck Tabellenführer

+ Mit sieben Treffern war Manuela Garms (am Ball) beim 30:23 über den ASC GW Itterbeck beste Neerstedter Werferin. - Foto: Marquart

Neerstedt - Die Landesliga-Handballerinnen des TV Neerstedt haben sich auch durch den ASC GW Itterbeck nicht aus der Erfolgsspur werfen lassen. 30:23 (18:14) hieß es am Sonntag nach 60 Minuten für das Team von Trainer Maik Haverkamp. Mit dem zehnten Sieg in Folge führt die Mannschaft um die siebenfache Torschützin Manuela Garms nun das Klassement an. Allerdings ist die Tabelle noch schief: Denn als „heimlicher Spitzenreiter“ hat GW Mühlen bei zwei Spielen Rückstand auf den TV Neerstedt zwei Minuspunkte weniger auf dem Konto als die Haverkamp-Sieben.