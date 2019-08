Fynn Theuser trifft und verletzt sich

VfL Wildeshausen befördert SG DHI Harpstedt mit 2:0 aus dem Bezirkspokal

+ Erst Torschütze, dann Pechvogel: Wildeshausens Offensivmann Fynn Theuser (am Ball) erzielte im Bezirkspokalspiel gegen die SG DHI Harpstedt das 1:0 und verletzte sich dann am Knie. Foto: Büttner

Wildeshausen – Das Aus in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals empfand Diemo Spitz als gar nicht mal so schlimm. Etwas anderes wurmte den Trainer des B-Junioren-Bezirksligisten SG DHI Harpstedt viel mehr. „Niederlagen sind nie schön, aber in einem Derby noch ein bisschen weniger“, sagte der 29-Jährige nach dem 0:2 (0:1) beim Ligarivalen VfL Wildeshausen. Allerdings musste Spitz „eingestehen, dass das Ergebnis über das ganze Spiel gesehen verdient war“.