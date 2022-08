Kreispokal: Für Zunft zählt nur das Weiterkommen

Von: Sven Marquart

Mit vereinten Kräften: Ippeners starker Torwart Len Lasse Bosse (v. r.) und Spielertrainer Mike Trojan klären gegen ihren ehemaligen Teamkollegen Fabian Engeln vom Harpstedter TB. © Tamino Büttner

Landkreis – Die Erleichterung stand den Fußballern des Harpstedter TB ins Gesicht geschrieben. Nur mit allergrößter Mühe hatte der Kreisliga-Vizemeister in der zweiten Runde des Kreispokals eine Blamage verhindert. Der Favorit benötigte beim TSV Ippener aus der 1. Kreisklasse das Elfmeterschießen, um sich mit 4:2 durchzusetzen. In der regulären Spielzeit gewannen der VfL Wildeshausen II und die Beckeln Fountains ihre Zweitrundenpartien: Die Krandel-Kicker siegten ungefährdet mit 5:1 bei den SF Littel, während Aufsteiger Beckeln trotz zweimaligem Rückstand mit 4:2 über den Kreisliga-Rivalen TV Dötlingen triumphierte.

TSV Ippener – Harpstedter TB 2:4 (0:0) nach Elfmeterschießen: „Das war der erwartet schwere Gang! Unterklassige Mannschaften sind im Pokal ja immer besonders motiviert – gerade, wenn es auch noch ein Samtgemeindederby ist“, sagte HTB-Coach Eckard Zunft. Vor allem in der ersten Halbzeit tat sich seine Crew gegen die tiefstehenden Gastgeber sehr schwer und hatte Glück, dass ein Kopfballtreffer von Ippeners Jason Sander wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung keine Anerkennung fand. „In der zweiten Halbzeit war die Luft bei uns dann ein bisschen raus“, musste TSV-Trainer Thorsten Sander zugeben. Allerdings konnten die Harpstedter ihre konditionellen Vorteile nicht in Zählbares ummünzen, obwohl Fabian Engeln (72./Pfosten) und Niklas Fortmann (78./82.) Gelegenheit dazu hatten. So musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. „Und das ist immer Glückssache“, meinte Thorsten Sander. Während die Harpstedter Mel Siegenthaler, Rene Kube, Niklas Fortmann und Matthes Barenbrügge ihre Versuche allesamt verwandelten, trafen für Ippener nur Mike Trojan und Matthias Ideker. Johann Neuhaus und Jason Sander setzten ihre Schüsse jeweils neben das Tor. „Ich bin trotzdem sehr zufrieden. Die Jungs haben alle am Limit gespielt. Bis zum Punktspielstart haben wir noch zwei Wochen Zeit – dann sollte auch die Kondition stimmen“, sagte Thorsten Sander. „Es hakt hier und da noch ein bisschen, aber letztlich zählt nur das Weiterkommen“, erklärte Zunft.

SF Littel – VfL Wildeshausen II 1:5 (0:2): „Das war ein sehr konzentrierter Auftritt – so muss man im Pokal gegen einen unterklassigen Gegner spielen“, freute sich VfL-Coach Selcuk Keyik nach dem Sieg bei den Sportfreunden aus der 1. Kreisklasse. Kevin Schwarze (16.) und Luke Berger (37.) schossen den Kreisligisten in der ersten Hälfte mit 2:0 in Front. „Das war das einzige Manko: Wir hätten schon vor der Pause den Deckel draufmachen und 3:0 oder 4:0 führen müssen“, monierte Keyik. Direkt nach dem Seitenwechsel belohnte sich Kim Held mit dem 3:0 für seine starke Leistung auf der rechten Außenbahn (47.). „Der Junge ist aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken“, lobte Keyik den Nachwuchsakteur. Luke Berger (59.) und Jonas Pleus (61.) erhöhten auf 5:0, ehe Lutz Würdemann per Foulelfmeter Littels Ehrentreffer markierte (66.). Den Strafstoß soll VfL-Keeper Rene Künnen verursacht haben. „Er hat gesagt, dass er ihn nicht berührt hat, aber das spielt auch keine Rolle“, nahm es Keyik gelassen. Dass die Krandel-Kicker in der Schlussphase etwas ihre Grundordnung verloren, „weil jeder seinen Offensivdrang ausleben wollte“, verzieh Keyik seinem Team. Dafür sorgt er sich um Angreifer Kevin Schwarze, der sich bei einem Pressschlag eine Fußprellung zuzog.

Beckeln Fountains – TV Dötlingen 4:2 (1:2): „Wie beim 3:4 gegen Ahlhorn konnten wir das Spiel offen gestalten, aber diesmal hatten wir auch das Glück auf unserer Seite“, freute sich Beckelns Trainer „Jupp“ Büsing. Dabei hatten die Gäste durch Andreas Kari (13.) und Jannik Heuer (42.) im ersten Durchgang zweimal vorgelegt. Beckelns starker Sechser Christoph Hartlage egalisierte zum zwischenzeitlichen 1:1 (21.). „Wenn wir direkt vor dem 2:2 das dritte Tor machen, haben wir Ruhe“, trauerte Dötlingens Co-Trainer Tim Lemke besonders der ausgelassenen Doppelchance von Tobias Pelz hinterher. Zudem ließ Dötlingen weitere Hochkaräter aus. Stattdessen köpfte Thorben Deepe den erneuten Ausgleich (58.). Auch das 3:2 ging auf das Konto des aufgerückten Innenverteidigers (86.). Als die Gäste aufmachten, sorgte Jens Kruse mit dem 4:2 für die endgültige Entscheidung (90.+3). „Mal abgesehen von der Chancenverwertung kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen“, sagte Lemke. „Es ist schön zu sehen, dass unser neues System immer besser greift und wir auch gegen gute Kreisligisten mithalten können – das ist eine feine Geschichte“, strahlte Büsing.

Kreispokal, 2. Runde

Borussia Delmenhorst – FC Huntlosen 1:9

TV Jahn – VfL Stenum II 1:0

SV Achternmeer – Bookholzberger TB n. E. 6:5

TuS Hasbergen – TSV Ganderkesee n. E. 6:7

TV Falkenburg – VfR Wardenburg 2:10

SV Tungeln – Ahlhorner SV n. E. 6:7

SC Dünsen tritt nicht gegen TV Munderloh an Schichtarbeiter, Urlauber und Verletzte summierten sich beim SC Dünsen zu insgesamt 13 Ausfällen. „Das ist nicht zu kompensieren. Unterm Strich blieben nur zehn Spieler ohne Torwart“, berichtet Fußballobmann Carsten Krudop. Schweren Herzens verzichtete der in der 2. Kreisklasse beheimatete Sportclub deshalb darauf, am Mittwoch zu seiner Zweitrundenpartie gegen den Kreisligisten TV Munderloh aufzulaufen. „Nichtantreten ist immer blöd, zumal wir gegen den starken Gegner gerne gespielt hätten“, bedauert Krudop. Somit waren Dünsens Mühen beim 11:10-Erstrundensieg über die TSG Hatten-Sandkrug für die Katz. Da der neue SC-Coach Nico Seipel mit dem kompletten Kader der vergangenen Saison zuzüglich der beiden Verstärkungen Tilman Schadwinkel (SG DHI Harpstedt A-Junioren) und Tobias Gerdung (Harpstedter TB III) planen kann, sieht Krudop seinen Verein personell aber grundsätzlich gut für die neue Serie aufgestellt.