TV Brettorf hat die Nordmeisterschaft auch weiterhin fest im Visier

Von: Sven Marquart

Teilen

Großes Ziel: Die Brettorfer um Malte Hollmann wollen Nordmeister werden. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Spätestens seit dem vergangenen Wochenende dürfte klar sein, dass in der kommenden Hallensaison nur noch ein Team aus dem Landkreis Oldenburg in der 1. Faustball-Bundesliga Nord der Männer vertreten sein wird. Zwar ist das Schicksal des Ahlhorner SV und SV Moslesfehn (beide 2:20 Punkte) noch nicht endgültig besiegelt. Doch auf dem Papier sind schon ganz kühne Rechenspiele notwendig, damit einer der beiden Tabellenletzten den VfK 01 Berlin (8:14) noch abfängt und so den Klassenerhalt schafft. Die Ahlhorner haben sich vor dem Heimspiel gegen den SV Armstorf (Samstag, 16 Uhr) bereits damit abgefunden, dass sie im nächsten Winter in der 2. Bundesliga aufschlagen werden.

Spannend ist es hingegen weiter am oberen Ende des Klassements. Trotz der jüngsten 4:5-Pleite beim Leichlinger TV bleibt die Nordmeisterschaft das erklärte Ziel des TV Brettorf (18:4). Um Spitzenreiter TSV Hagen 1860 (20:4) vom Thron zu stoßen, benötigt der Tabellenzweite am Samstag, 15 Uhr, einen Heimsieg gegen die drittplatzierte Berliner TS (14:8).

TV Brettorf

Die Brettorfer hätten schon einen großen Schritt weiter sein können, wenn sie gegen Leichlingen ihre 7:2-Führung im siebten Satz nicht aus den Händen gegeben hätten. „Das darf nicht passieren! Man muss konzentriert weiterspielen, bis der elfte Punkt eingefahren ist“, ärgert sich TVB-Coach Klaus Tabke. Somit ist seine Crew weiterhin in der Verfolgerrolle. „Trotzdem wollen wir auf alle Fälle Nordmeister werden – von diesem Ziel rücken wir keinen Deut ab“, unterstreicht er: „Dabei zählt jeder Satz.“ Hier haben aktuell die Brettorfer (+27) gegenüber Hagen (+26) hauchdünn die Nase vorn.

Sollten die Mannen um Kapitän Malte Hollmann die Westfalen in den verbleibenden drei Partien überflügeln, träfen sie bei der DM am 11. und 12. März in Gärtringen in der Vorrunde auf den Süd-Zweiten und den Nord-Dritten. Für Tabke ein klarer Vorteil. „Der Süd-Dritte ist mit Sicherheit stärker als der Nord-Dritte“, erläutert er. Jenen dritten Rang im Norden hat derzeit der kommende Gegner Berliner TS inne. Das Spiel der Hauptstädter ist komplett auf ihren Hauptangreifer Timon Lützow zugeschnitten. „Wenn wir ihn in den Griff bekommen, haben wir gute Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden“, sagt Tabke. So wie vor zwei Wochen beim 5:3-Erfolg im Hinspiel. Nach einer 3:1-Führung kassierten die Brettorfer zunächst den Satzausgleich. „Aber im siebten und achten Satz hatten wir dann jeweils das bessere Ende für uns“, erinnert sich Tabke.

Abgesehen von Angreifer Hauke Rykena (Bänderriss im Fuß) stehen den Hausherren alle Akteure zur Verfügung. Das gilt auch für Abwehrspieler Moritz Cording, der vor Weihnachten wegen einer Handverletzung aussetzen musste.

Ahlhorner SV

Die Ahlhorner haben sich damit arrangiert, künftig zweitklassig zu sein. „Wir gucken nicht mehr auf das Satzverhältnis“, sagt jedenfalls Spielertrainer Tim Albrecht. „Wir wollen einfach so gut wie möglich Faustball spielen, und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.“ Beim 0:5-Debakel im Hinspiel hatte das Schlusslicht den starken Armstorfer Angreifern Björn Buck und Jannik Peters kaum etwas entgegenzusetzen. „Da haben wir also noch eine Rechnung offen“, sagt Albrecht. Er erwartet, dass die Gäste aus dem Landkreis Cuxhaven „einen großen Bus voller Fans mitbringen“, die ihr Team lautstark unterstützen. Neben Abwehrspieler Niklas Hoffert steht dem ASV diesmal auch Erik Grotelüschen wieder zur Verfügung.