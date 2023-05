TV Neerstedt empfängt um seine letzte Chance kämpfenden FC Schüttorf 09

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Da geht’s lang: In Drochtersen trug Jakob Poppe als Regisseur die Verantwortung. Möglicherweise gibt er auch im Heimspiel gegen den FC Schüttorf 09 wieder die Richtung vor. © Sven Marquart

Neerstedt – Durch ihren ungefährdeten 35:17-Sieg beim Verbandsliga-Schlusslicht HSG Bützfleth/Drochtersen haben sich die Handballer des TV Neerstedt auf den achten Tabellenplatz verbessert. An diesem Samstag, 19.30 Uhr, empfangen die Grün-Weißen zum vorletzten Heimspiel der Saison den FC Schüttorf 09.

„Schüttorf hat in dieser Saison schon sechsmal Unentschieden gespielt. Die könnten im Klassement auch deutlich besser dastehen“, warnt Neerstedts Trainer Andreas Müller vor dem Drittletzten aus der Grafschaft Bentheim. Die Gäste haben fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. „Die spielen um ihre letzte Chance und werden alles reinhauen“, erwartet Müller bis in die Haarspitzen motivierte Schüttorfer.

Am vergangenen Wochenende verbuchte der Aufsteiger gegen die HSG Hunte-Aue Löwen in der heimischen „Jahnhölle“ nach einem 27:29-Rückstand ein 29:29. Lutz Mönnink rettete den 09ern acht Sekunden vor ultimo einen Punkt.

Beim 25:25 zwischen dem FC Schüttorf 09 und dem TV Neerstedt im Hinspiel hatten Julian Hoffmann und Andrej Kunz in den letzten 50 Sekunden einen Zwei-Tore-Rückstand wettgemacht. Beim Wiedersehen in Neerstedt können die Gäste jedoch nicht mit voller Kapelle auflaufen. Laut Grafschafter Nachrichten wird der FC mit einem schmalen Aufgebot anreisen. „Wir wollen unseren Lauf fortsetzen“, unterstreicht Müller. Mit einer robusten Deckung und viel Tempo wolle sein Team dem Gegner das eigene Spiel aufzwingen, erklärt der Bookholzberger. Allerdings sei Schüttorf „unangenehm zu spielen“, findet Müller.

Beim ungefährdeten Erfolg in Drochtersen ließ der Coach im zweiten Durchgang Spielmacher Andrej Kunz komplett auf der Bank und übertrug dem jungen Jakob Poppe die Verantwortung als Regisseur. „Andrej plagt sich schon länger mit einer Fußverletzung herum. Diese Woche hat er nicht trainiert. Wir werden kurzfristig schauen, inwieweit er uns helfen kann“, erläutert Müller. In den Trainingseinheiten gehe es auf der Ziellinie der Saison darum, alle Akteure „bei Laune zu halten“. Seine Crew werde im Endspurt nicht einen Zentimeter nachgeben, versichert Müller: „Es geht in der Liga immer noch mega eng zu. Jedes Spiel bleibt ein Endspiel.“