TV Neerstedt geht ohne Druck ins Spiel gegen Tabellenführer TV Oyten

Von: Jürgen Prütt

Lange Leistungsträgerin in Oyten: Inzwischen ist Romina Kahler Torwarttrainerin bei ihrem Heimatverein TV Neerstedt. © Tamino Büttner

Neerstedt – Im Jahr 2011 war Romina Kahler gemeinsam mit Cordula Schröder-Brockshus in die A-Jugend des TV Oyten gewechselt. Für Cordula Schröder-Brockshus war das Kapitel bei den „Vampires“ nach zwei Jahren beendet. Inzwischen ist sie beim Handball-Oberligisten TV Neerstedt zur Cheftrainerin aufgestiegenen. Dagegen reifte Torhüterin Kahler beim Club aus dem Landkreis Verden schnell zu einer Leistungsträgerin heran.

Nach dem Abstieg des TVO aus der 3. Liga kehrte die 29-Jährige im vergangenen Sommer zu ihren handballerischen Wurzeln zurück. Beim TV Neerstedt gibt sie ihre Erfahrungen nun an die Keeper der Frauen- und Männerteams weiter. An diesem Samstag, 17 Uhr, dürften bei Romina Kahler und Cordula Schröder-Brockshus viele alte Erinnerungen hochkochen, wenn der TV Neerstedt vor eigenem Anhang auf den TV Oyten trifft.

„Manchmal fehlen mir meine Mädels schon“, gibt Romina Kahler zu. Der aktuelle Kader der Gäste gleicht in großen Teilen dem, mit dem „Romi“ Kahler in der vorigen Saison – am Ende vergeblich – gegen den Abstieg gekämpft hat. „Ich gönne es der Mannschaft, dass es in der Oberliga so gut läuft“, unterstreicht sie. Mit 17:3 Zählern aus zehn Spielen kommen die Gäste als Spitzenreiter in die Gemeinde Dötlingen. Die bis dato einzige Niederlage kassierte das Team von Trainer Kai Freese mit dezimiertem Aufgebot bei der SG Friedrichsfehn (27:31). Apropos Kai Freese: Für den langjährigen Coach der SFN Vechta ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. In der Saison 2014/2015 zeichnete Freese gemeinsam mit Dag Rieken für den damaligen Männer-Oberligisten verantwortlich.

„Oyten wird mit viel Selbstvertrauen kommen. Sie gehen ein hohes Tempo und haben viele Spielerinnen, die stark im Eins-gegen-eins sind“, sagt Romina Kahler. Eine tolle Saison spielt die gebürtige Dötlingerin Pia Franke beim Primus. „Auf Pia werden wir sicherlich ein besonderes Augenmerk haben“, betont Romina Kahler. Gut verkraftet hat der TV Oyten bisher die Ausfälle von Linkshänderin Madita Woltemade, Außen Laura Sposato und Kreisläuferin Sabine Peek. Auf Neerstedter Seite steht Johanna Stuffel nicht zur Verfügung. „Johanna hat sich verletzt, das muss von ärztlicher Seite noch genau abgeklärt werden“, erläutert Romina Kahler.

Beim Tabellenneunten werden die Kommandos wieder von Cordula Schröder-Brockshus kommen. Am Mittwoch ist Neerstedts Trainerin von ihrer Dienstreise aus Indien zurückgekehrt. Während ihrer Abwesenheit hatten die Grün-Weißen unter Felix Hennken und Andrea Wiegandt 4:0 Punkte aus den Partien gegen den SV Werder Bremen II (30:28) und den TV Dinklage (28:24) eingefahren. Mit 7:9 Zählern geht der TV Neerstedt ohne Druck in das Duell mit dem Tabellenführer. „Oyten ist der klare Favorit. Wir gucken auf uns und wollen ein gutes Spiel abliefern“, sagt Romina Kahler.