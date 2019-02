Frühschicht an der Jade

VfL Wildeshausen startet bei Frisia Wilhelmshaven in die zweite Saisonhälfte

+ Stellte Frisia im Hinspiel vor große Probleme: Wildeshausens Vierfachtorschütze Maximilian Seidel. Foto: Marquart

Wildeshausen - Selten haben sich die Fußballer des VfL Wildeshausen in der jüngeren Vergangenheit so reibungslos auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten können wie in diesem Winter. Mit Ausnahme des frostbedingt ausgefallenen Testspiels beim FC Huntlosen konnte der Bezirksliga-Spitzenreiter sein Programm komplett durchziehen. Dazu gehörten auch Spinning- und Kickboxeinheiten sowie Besuche in der Soccerhalle. „Jetzt freuen wir uns, dass es wieder losgeht“, sagt VfL-Coach Marcel Bragula vor dem ersten Punktspiel des Jahres 2019 beim WSC Frisia Wilhelmshaven (Sonntag, 11 Uhr).