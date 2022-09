Fritz Rietkötter genießt die Mooridylle

Goldenstedter Moormarathon

+ © Wildeshauser Lauftreff Ziel erreicht: Fritz Rietkötter finishte den Moormarathon 2022 in 4:29:02 Stunden. © Wildeshauser Lauftreff

Wildeshausen – In den vergangenen Monaten hatte es Fritz Rietkötter etwas ruhiger angehen lassen. Nun nutzte der Organisator des Wildeshauser Lauftreffs (WLT) die 18. Auflage des Goldenstedter Moormarathons zu einer Standortbestimmung. „Und die ist, für meine Verhältnisse, sehr gut ausgefallen. Bei dem schwierigen Laufuntergrund in 4:29 Stunden zu finishen, ist schon stark“, freute sich Rietkötter nach seinem insgesamt 149. (Ultra-)Marathon. Seinen 150. Jubiläumslauf will der 55-Jährige an diesem Sonntag, 11. September, in Münster bestreiten, wo er bereits seinen ersten und 100. Marathon gelaufen ist.

Den Goldenstedter Moormarathon schätzt Rietkötter wegen der „tollen, aber sehr anstrengenden Laufstrecke“ und der sehr überschaubaren Teilnehmerzahl. „Keine Hektik, kein Startgewusel, kein sich drängendes Läuferfeld – dafür Ruhe, Gelassenheit und Mooridylle“, erläuterte der Huntestädter.

Rietkötter hatte eine Zielzeit von 4:30 Stunden anvisiert. Die ersten 20 Kilometer wollte er mit einem 6:00-Minuten-Schnitt absolvieren und die zweite Hauptrunde dann etwas gemächlicher angehen. „Dies war aus dem Grund schon anzuraten, da die zu erwartenden höheren Temperaturen auf dem letzten Teil der Hauptrunde stets für eine wesentliche Belastung sorgen – so zumindest meine Erfahrung von den letzten sechs Teilnahmen am Moormarathon“, begründete er. So war es auch diesmal. Schließlich blieb die Uhr für ihn bei 4:29:02 Stunden stehen. „Fast auf den Punkt genau“, freute er sich.