Kann Handball-Oberligist TV Neerstedt den Lauf der HSG Hunte-Aue Löwen stoppen?

Von: Jürgen Prütt

Angeschlagen: Der Einsatz von Anna Rippe gegen die HSG Hunte-Aue Löwen steht auf der Kippe. © Tamino Büttner

Neerstedt – Nach dem Hin und Her um das Nachholspiel gegen den TuS Jahn Hollenstedt – die Partie soll nun am Dienstag, 10. Januar, 20 Uhr, über die Bühne gehen – empfangen die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt an diesem Samstag, 17 Uhr, mit Aufsteiger HSG Hunte-Aue Löwen im letzten Spiel des Jahres einen dicken Brocken. „Die haben einen echten Lauf“, weiß Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus um die Schwere der Aufgabe gegen den Tabellendritten.

Am Dienstag Training in Brettorf, am Donnerstag in Bremen beim dortigen HC – Cordula Schröder-Brockshus musste aufgrund der Hallensperrung in Neerstedt improvisieren. Optimal sei das natürlich nicht gewesen, meint die 29-Jährige.

Vor dem Jahresabschluss tun sich bei ihrem Team einige personelle Fragezeichen auf. Definitiv ausfallen werden Johann Stuffel und Sina Huntemann. Für Keeperin Huntemann wird Torwarttrainerin Romina Kahler in den Kader rücken. Fraglich sind die Einsätze von Katharina Stuffel und Anna Rippe. „Kathi hat sich die vergangenen zwei Wochen mit Kniebeschwerden und einer Grippe herumplagt, Anna ist angeschlagen“, erläutert Neerstedts Trainerin. Sollte Katharina Stuffel nicht rechtzeitig fit werden, würde erneut der komplette Abwehrinnenblock wegbrechen. Beim 20:33 gegen den TV Oyten hatten die Grün-Weißen zunächst den Ausfall von Johanna Stuffel weggesteckt. Als Katharina Stuffel im Verlauf der Partie mit Kniebeschwerden passen musste, gingen dem Tabellenzehnten die Alternativen aus.

Die Löwinnen haben zuletzt sechs Siege am Stück eingefahren. Nur einen Minuszähler hat der Aufsteiger um die ehemalige Oldenburger Bundesliga-Spielerin Kristina Logvin mehr auf dem Konto als Spitzenreiter TV Oyten. Dazwischen rangiert noch die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn. Es sei nicht damit getan, Kristina Logvin aus dem Spiel zu nehmen, sagt Cordula Schröder-Brockshus. Karla Witte, Sophie Solomachin oder Lea Hillmer seien weitere Aktivposten in der Crew von Interimstrainer Klaus Klostermann. Nach dem jüngsten Sieg in Hollenstedt hatte Klostermann seiner Mannschaft eine „mega Teamleistung“ attestiert.

Wie kann der TV Neerstedt trotzdem für eine Überraschung sorgen und im letzten Spiel des Jahres seinen ersten Heimerfolg in dieser Saison feiern? „Ich habe da schon einige Ideen. Ob wir die dann umsetzen können – mal schauen“, sagt Cordula Schröder-Brockshus.