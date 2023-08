Fountains laden Vizemeister zum Toreschießen ein

Von: Sven Marquart

Kassierte acht Gegentreffer: Beckelns Torhüter Till Gralheer erlebte in Munderloh einen äußerst unerfreulichen Abend. © Tamino Büttner

Landkreis – Mit 127 Gegentoren stellten die Beckeln Fountains in der vergangenen Saison die Schießbude der Fußball-Kreisliga. Nach dem 0:8 beim TV Munderloh hat es bei Fountains in den drei Partien der neuen Spielzeit insgesamt schon 18-mal geklingelt – es droht ein weiterer Negativrekord. Dagegen hat sich die Situation beim VfL Wildeshausen II durch das 2:1 beim Ahlhorner SV erst einmal entspannt.

TV Munderloh – Beckeln Fountains 8:0 (3:0): Die 2014 gegründeten Fountains befinden sich laut Trainer „Jupp“ Büsing aktuell in der „übelsten Zeit unserer kurzen Vereinsgeschichte“. Auch gegen den amtierenden Vizemeister erreichte keiner seiner Schützlinge nur annähernd Normalform. „So kannst du in der Kreisliga nicht bestehen – und schon gar nicht in Munderloh“, seufzte Büsing. Finn-Jarno Rustler sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für den 3:0-Halbzeitstand (5./33./39.) und legte gleich nach Wiederbeginn auch noch das 4:0 nach (46.). Lando Kropp (58.), Matti Lüers (62.), Michel Lüers (67./Foulelfmeter) und Hendrik-Mattes Büttner (74.) erhöhten. „Und wir haben kräftig dabei mitgeholfen. So verlierst du 0:8 statt 1:3“, ärgerte sich Büsing. Selbst der Ehrentreffer blieb seiner Crew verwehrt: Thorben Deepe hatte den Ball an den Pfosten gesetzt. Timo Gralheers Nachschuss wurde auf der Torlinie geklärt, und den folgenden Konter konnte Till Gralheer nur auf Kosten des Foulelfmeters stoppen, den Michel Lüers zum 7:0 verwandelte. Wenn es nicht läuft . . .

Ahlhorner SV – VfL Wildeshausen II 1:2 (1:0): „Der Sieg ist verdient. Allerdings war das ein hartes Stück Arbeit“, freute sich VfL-Coach Selcuk Keyik über die ersten drei Punkte der neuen Saison. Schon nach 20 Minuten hätten die Krandel-Kicker führen müssen. Doch der glänzend reagierende ASV-Keeper Pascal Schossau machte die Hochkaräter von Jannik Stöver, Marcel Mirsa und Johannes Hoffrogge zunichte. Stattdessen erzielte Renas Azeez Saleem Al-Murad mit einem ansatzlosen 25-Meter-Schuss das 1:0 für Ahlhorn (23.). In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Gäste dann und kamen durch eine tolle Einzelaktion von Johannes Hoffrogge zum Ausgleich (64.). Das 2:1 erzielte Christoph Löwe aus dem Gewühl heraus (75.). Die Ahlhorner reklamierten vergebens auf Handspiel. Beim Sieger verdiente sich neben Zehner Mirsa Rechtsverteidiger Julian Hespers die Bestnote.