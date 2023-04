Harpstedt siegt standesgemäß in Huntlosen, Wardenburg zu stark für Beckeln

Von: Sven Marquart

Teilen

Hiergeblieben: Harpstedts Marik Landgraf (hinten) greift gegen Huntlosens Chris Schumann beherzt zu. © Tamino Büttner

Landkreis – Der Harpstedter TB hat sich für das Gipfeltreffen gegen den TV Munderloh warm geschossen. Vor der möglicherweise entscheidenden Partie im Titelkampf (Freitag, 14. April, 19.30 Uhr) gewann der Tabellenzweite der Fußball-Kreisliga sein Nachholspiel bei Schlusslicht FC Huntlosen mit 5:1 und verkürzte den Rückstand zum Spitzenreiter auf drei Punkte. Die Beckeln Fountains mussten trotz einer starken kämpferischen Leistung beim 2:5 die spielerische Überlegenheit des VfR Wardenburg anerkennen.

FC Huntlosen – Harpstedter TB 1:5 (1:1): Am Ende fuhren die Harpstedter einen standesgemäßen Erfolg ein. Doch zumindest eine Halbzeit lang konnte Huntlosen den Meisterschaftsanwärter kräftig ärgern. Der Abstiegskandidat war durch Sebastian Merz, der einen Eckball zum 1:0 einköpfte, sogar in Führung gegangen (9.). „Ansonsten lief das Spiel nur in eine Richtung, aber Huntlosen hat das tapfer verteidigt“, lobte HTB-Coach Thorsten Graf den Gegner. Per Strafstoß besorgte Timo Höfken unmittelbar vor der Pause das 1:1 (45.+2). Georg Zimmermann haderte mit dem Elfmeterpfiff. Zwar hatte Chris Schumann den Ball berührt. „Aber für mich war das kein strafbares Handspiel“, ärgerte sich Huntlosens Trainer über die Regelauslegung von Schiedsrichter Manuel Marcy (VfL Wildeshausen). Die Gäste kamen wesentlich druckvoller aus der Kabine. Per Kopf beförderte Höfken einen Eckball zum 2:1 in die Maschen (54.). Der eingewechselte Julian Meyer legte wenig später das 3:1 nach (59.). „Damit war die Messe gelesen“, meinte Graf. Anschließend kam auch der zuvor glücklose Niklas Fortmann noch zu zwei Erfolgserlebnissen (84./90.+1). „Das hat mich gefreut, weil Niklas und Timo die Bälle unheimlich gut festgemacht und viel für die Mannschaft gearbeitet haben“, sagte Graf. Um Fortmann zu belohnen, hatte er ihn auch zum Schützen bestimmt, als Marcy erneut auf den Punkt zeigte. Doch FCH-Keeper Florian Grotelüschen parierte den nicht schlecht geschossenen Foulelfmeter des HTB-Torjägers (75.). „Am Ende war es so deutlich wie erwartet. Aber ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Harpstedt hat spielerisch und technisch ganz andere Möglichkeiten. Wir konnten nur unsere Kampfkraft reinwerfen – das war zu wenig“, bilanzierte Zimmermann. Auch in puncto Erfahrung war der HTB im Vorteil. In Maik Gramberg, Chris Schumann, Henry Deye sowie den A-Junioren Lucas Fuchs, U21-Akteure aufgeboten: „Ich bin ein Fan von diesen jungen Leuten. Sie lassen ihr Herz auf dem Platz, ackern und kämpfen, aber sie brauchen noch Zeit.“

VfR Wardenburg – Beckeln Fountains 5:2 (1:1): „Es wundert mich, dass Wardenburg nur Dritter ist. Spielerisch sind sie für mich die stärksten Mannschaft der Liga und für uns eindeutig eine Nummer zu groß. Wir sind oft nur hinterhergelaufen“, sagte Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing. Trotzdem konnte seine Crew die erste Halbzeit offen gestalten. Das 1:0 durch Dennis Beckmann (9.) egalisierte Malte Sander per Foulelfmeter (22.). Im zweiten Abschnitt wurde der eingewechselte Waldemar Kowalczyk dann zum entscheidenden Faktor: Der 47-Jährige, der einst für den VfB Oldenburg, SV Wilhelmshaven und SSV Jeddeloh höherklassig unterwegs war, erzielte das 2:1 (49.) und 3:1 (56.) für Wardenburg. Zwar brachte Timo Gralheer, der sich immer besser in seine neue Rolle als hängende Spitze einfindet, den Aufsteiger noch einmal auf 2:3 heran (67.). Aber Beckmann (74.) und Lennart Schönfisch (80./Foulelfmeter) sorgten dann für klare Verhältnisse. Mit einigen tollen Paraden verhinderte Fountains-Schlussmann Till Gralheer eine höhere Niederlage. „Für die Moral und den Aufwand, den wir betrieben haben, wäre ein 2:3 oder 2:4 besser gewesen, aber insgesamt geht das Ergebnis so in Ordnung“, sagte Büsing.