Niklas Fortmann bringt Harpstedter TB zurück ins Titelrennen

Von: Sven Marquart

Teilen

Vierfacher Torschütze: Niklas Fortmann (r.) machte beim 8:2 in Bookholzberg eines seiner stärksten Spiele im Harpstedter Trikot. © Sven Marquart

Landkreis – So schnell kann’s gehen: Vor einer Woche schien der TV Munderloh durch das 6:3 beim Harpstedter TB für eine Vorentscheidung im Titelkampf der Fußball-Kreisliga gesorgt zu haben. Sieben Tage später besitzt Verfolger HTB plötzlich wieder die besseren Karten, nachdem Spitzenreiter Munderloh gegen den VfL Wildeshausen II (4:4) und den VfR Wardenburg (1:1) gleich zweimal Federn gelassen hat. Dagegen erfüllte der HTB seine Pflichtaufgabe beim Bookholzberger TB mit dem 8:2 souverän und verkürzte den Rückstand zum TV Munderloh bei noch zwei mehr auszutragenden Spielen auf nunmehr fünf Punkte.

Bookholzberger TB – Harpstedter TB 2:8 (1:6): „Wir sind ,back in race‘“, freute sich HTB-Coach Thorsten Graf über die unverhoffte Wendung im Rennen um die Meisterschaft. Nach Munderlohs Patzern habe sich die teaminterne WhatsApp-Gruppe seiner Crew förmlich überschlagen. „Trotzdem müssen wir weiter unsere Hausaufgaben machen“, mahnte Graf. In Bookholzberg sorgten die Harpstedter schnell für klare Verhältnisse. Niklas Fortmann (3./34.), Onno Bolling (9.), Julian Meyer (20.) Jakob Wehrenberg (35.) und Rene Kube (39.) schossen ein 6:0 raus. Luca Faulhaber gestaltete das Ergebnis mit dem 1:6 aus BTB-Sicht etwas freundlicher, nachdem die Gastgeber zuvor schon zweimal Aluminium getroffen hatten (40.). Im zweiten Abschnitt gab es neben zwei weiteren Fortmann-Treffern (51./80.) auch noch das 2:7 durch Gabriel Kaya zu bewundern (53.). „Nicht nur wegen seiner vier Tore hat Niklas eines seiner stärksten Spiele für uns gemacht. Er hat auch toll für die Mannschaft gearbeitet“, lobte Graf seinen Torjäger, der nun 23 Saisontreffer auf dem Konto hat. An Fortmanns Seite stürmte Jannik Wessel, der den gelbgesperrten Timo Höfken vertrat. „Auch Jannik hat vorne richtig Alarm gemacht“, sagte Graf. Zudem ließ er die A-Junioren Silas Corßen und Mattis Bunzel Kreisliga-Luft schnuppern.

FC Huntlosen – Beckeln Fountains 2:3 (1:2): „Das Spiel war nicht schön anzusehen. Das war ein Kellerduell erster Güte“, sagte Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing. Sein Team hatte über 80 Minuten einen Mann mehr auf dem Platz. Huntlosens Kapitän Sebastian Merz wehrte einen Schuss von Jonas Evers, der im Tor eingeschlagen wäre, mit der Hand ab und sah dafür regelkonform die Rote Karte (6.). Den fälligen Strafstoß verwandelte Christoph Hartlage zum 1:0 (7.). Doch Huntlosen war nicht geschockt und schlug durch Lyroy Schallocks 1:1 sofort zurück (8.). „Leider hatten wir nicht die Cleverness, den Ball zu bewegen und den Gegner laufen zu lassen“, monierte Büsing. Dennoch ging seine Elf erneut in Führung. Jonas Evers war der Torschütze zum 2:1 (14.). „Trotz Unterzahl haben wir weiter versucht, nach vorne zu spielen“, erklärte FCH-Coach Georg Zimmermann. Selbst nach dem 3:1 durch Timo Gralheer (55.) steckte das Schlusslicht nicht auf. „Durch unsere überschaubare Leistung haben wir Huntlosen im Spiel gelassen“, ärgerte sich Büsing. Weil Till Gralheer aber einige Male stark parierte, reichte es für die Gastgeber nur noch zum 2:3. Chris Schumann hatte den Fountains-Keeper auf dem falschen Fuß erwischt (90.). „So stehst du da und hast wieder nichts“, haderte Zimmermann. Da der FC Hude II mit 2:1 gegen den Ahlhorner SV gewann, trennen Huntlosen mittlerweile acht Punkte vom rettenden Ufer. „Das ist bei fünf verbleibenden Spielen schon eine Hausnummer“, weiß Zimmermann, dass der Abstieg näher rückt.

VfL Wildeshausen II – VfL Stenum II 0:2 (0:1): Die Niederlage war für Selcuk Keyik zweitrangig. Vielmehr sorgte sich Wildeshausens Trainer um Rene Künnen. Der Ersatzkeeper, der in der Schlussphase mal wieder im Sturm aushalf, hatte einen Ball ins Gesicht bekommen. Daraufhin wurde ihm schummrig. Auf dem Weg vom Platz zum Vereinsheim kollabierte Künnen, in der Kabine dann noch ein zweites Mal. „Zum Glück hatte Stenum in Maximilian Wäke einen Sanitäter dabei, der bis zum Eintreffen des Notarztes die Erstversorgung übernommen hat“, sagte Keyik. Am Sonntag konnte er dann schon wieder Entwarnung geben: „Mittlerweile geht es Rene wieder ganz gut. Aber er hat uns einen gehörigen Schrecken eingejagt“, atmete Keyik auf. Seine Elf hatte beim überraschenden Punktgewinn in Munderloh offensichtlich „zu viele Körner liegen lassen“. Die schweren Beine der Krandel-Kicker nutzte Stenum zum 14. Saisonsieg. Für die Treffer zeichneten Yann Bartels (19.) und Niclas Connor Posdiena (49.) verantwortlich.