Daniel Le köpft SC Colnrade zum 1:0-Erfolg

Von: Sven Marquart

Schütze des goldenen Tores: Daniel Le köpfte das 1:0 für den SC Colnrade. © Tamino Büttner

Landkreis – Der erste Saisonsieg war für den VfL Wildeshausen IV in der 2. Fußball-Kreisklasse zum Greifen nah. Nach einer Stunde führte der Aufsteiger gegen den VfL Stenum IV mit 2:1, zog aber letztlich noch mit 2:5 den Kürzeren. Auch der SC Dünsen musste mit dem 0:4 beim verlustpunktfreien Klassenprimus TV Jahn II eine Niederlage quittieren. Der SC Colnrade fuhr mit dem 1:0 über den SV Baris II hingegen einen Dreier ein.

TV Jahn II – SC Dünsen 4:0 (1:0): „Die Niederlage ist zu deutlich ausgefallen, denn wir haben eine saustarke Leistung gezeigt“, haderte Nico Seipel. Die Treffer von Kevin Knaust (9.), Thomas Keilbach (48.) und Mohammed Atefi (74.) seien durchaus zu verhindern gewesen, meinte Dünsens Coach. Lediglich das 3:0 von Tim Krawczyk war „wunderschön rausgespielt und nicht zu verteidigen“ (65.). Auch die Gäste kamen zu Chancen. Doch Nils Seipel und Lukas Pake, dessen Freistoß an den Pfosten klatschte, hatten kein Glück im Abschluss. „Trotzdem haben wir bis zum Schluss nicht aufgegeben“, erklärte Nico Seipel, der seinem Kapitän Philipp Karthäuser ein Sonderlob zollte.

VfL Wildeshausen IV – VfL Stenum IV 2:5 (1:1): „Stenum war einen Tick besser, aber nicht um drei Tore. Letztlich haben uns die beiden Geschenke zum 1:1 und 2:3 das Genick gebrochen“, ärgerte sich Wildeshausens Spielertrainer Matthias Ruhle. Vor den beiden besagten Toren von René Bausen (25.) und Marcel Matuschek (70.) hatte Wildeshausens Keeper René Künnen jeweils gepatzt. Zunächst waren die Krandel-Kicker durch Samir Latifi (21.) und ein Eigentor des Stenumers Patrik Hartmann (60.) zweimal in Führung gegangen. Matuschek besorgte das 2:2 (64.). Kjel Stuckmann (78.) und Patrik Hartmann, der auch noch ins „richtige“ Netz traf (83.), waren für Stenum erfolgreich. Auf Wildeshauser Seite zeigte der von Ruhle erst am Spieltag „verhaftete“ Christopher Seewald eine starke Leistung. Seewald hatte eigentlich eine Fußballpause eingelegt, um sich auf American Football zu konzentrieren. Trotzdem war er auf der für ihn ungewohnten Sechserposition „eine absolute Bereicherung“, sagte Ruhle. Er hofft nun, dass Seewald auch am Mittwoch, 19.30 Uhr, in der Auswärtspartie beim Adelheider TV dabei ist. „Dann sollten wir endlich unseren ersten Sieg einfahren“, forderte Ruhle.

SC Colnrade – SV Baris II 1:0 (1:0): Colnrade hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und führte beim Pausenpfiff durch einen Kopfballtreffer von Daniel Le verdient mit 1:0 (37.). Der Vorsprung hätte jedoch schon wesentlich komfortabler sein können. Allerdings schluderten Spielertrainer Sascha Albers (3) und Christian Tran bei der Chancenverwertung. „Da hätten wir schon 4:0 oder 5:0 führen müssen“, bekannte Albers. So musste seine Crew im zweiten Abschnitt um den Sieg zittern. „Baris ist stark aufgekommen. Am Ende haben wir Glück, dass wir nicht den Ausgleich kassieren“, sagte Albers. Zumal die Colnrader ihre Kontermöglichkeiten nicht gut ausspielten.