Harpstedter TB will bei Schlusslicht TuS Heidkrug mehr Fußball spielen

Von: Sven Marquart

Schießt seine Tore künftig in der Bezirksliga: Angreifer Mihai-Andrei Nitu (l.) wechselt vom Kreisligisten VfL Wildeshausen II zum Harpstedter TB. © Tamino Büttner

Harpstedt – Es wird in dieser Saison nicht so häufig vorkommen, dass Aufsteiger Harpstedter TB in der Fußball-Bezirksliga die Favoritenrolle innehaben wird. Eine der wenigen Ausnahmen bildet die anstehende Auswärtspartie beim TuS Heidkrug (Sonntag, 14 Uhr). „Das lässt sich schlecht verleugnen. Aber das gibt uns die Möglichkeit, ein bisschen mehr Fußball zu spielen“, sagt HTB-Coach Florian Schmaus. Beim 2:0 gegen den TSV Abbehausen am Mittwoch hatte sich seine Crew weitgehend auf kämpferische Mittel beschränkt.

Dass es „eine Herkulesaufgabe“ werden wird, vier Mannschaften hinter sich zu lassen, hatte Heidkrugs Trainer Christian Goritz bereits kurz nach seiner Amtsübernahme im Juni geahnt. Das Team vom Bürgerkampweg war in der vergangenen Saison eigentlich sportlich abgestiegen, profitierte dann aber vom Rückzug des SV Eintracht Oldenburg. Trotzdem verabschiedeten sich zahlreiche Leistungsträger. Aufgefüllt wurde der Kader vorwiegend mit Akteuren aus der Reserve, die bis dato in der 1. Kreisklasse kickte.

In der jetzigen Besetzung scheint der TuS Heidkrug in der Bezirksliga nicht konkurrenzfähig zu sein. Die ersten vier Begegnungen gingen allesamt verloren, darunter zwei herbe Klatschen beim TSV Großenkneten (2:10) und VfL Oldenburg II (0:8). Die Leidensfähigkeit von Heidkrugs Trainertrio Goritz, Reiner Sternberg und André Weiland wurde also bereits kräftig auf die Probe gestellt.

Goritz und Weiland trainierten von Juni 2017 bis Mai 2021 den Harpstedter TB II und kickten gemeinsam mit Schmaus bei den Harpstedter Oldies. „Vor allem mit André habe ich immer noch regelmäßig Kontakt“, berichtet Schmaus.

Im Gegensatz zu den Gastgebern hat der HTB bereits vier Punkte eingesammelt. „Damit kann man arbeiten“, findet Schmaus. Am Sonntag kann er auch wieder auf Kapitän Matthes Barenbrügge (Schmaus: „Unser Gehirn im Mittelfeld“) und Nils Klaassen zurückgreifen. Dagegen wird Fabian Engeln, der sich beim 1:2 in Nordenham eine Zerrung zugezogen hatte, eher nicht zum Einsatz kommen. „Ohne Not werden wir da kein Risiko eingehen“, bremst Schmaus. Warum auch? Schließlich zeigte Engelns Vertreter Silas Corßen gegen Abbehausen eine starke Leistung und legte mit dem Treffer zum 1:0 auch den Grundstein zum Sieg.

Das 2:0 ging auf das Konto von Niklas Fortmann. Der Torjäger wird voraussichtlich im weiteren Saisonverlauf studienbedingt häufiger fehlen. Doch Ersatz steht schon parat. In Mihai-Andrei Nitu vom VfL Wildeshausen II konnte der HTB jetzt noch eine Verstärkung für die Offensive an Land ziehen. In der vergangenen Saison absolvierte der 1,81 Meter große Angreifer 18 Kreisliga-Einsätze für die Krandel-Kicker. Dabei gelangen ihm vier Treffer. „Mihai hat die Freigabe erhalten. Dafür sind wir dem VfL Wildeshausen sehr dankbar“, erklärte Schmaus’ Trainerpartner Michael Würdemann.