TV Neerstedt hat keine Lust mehr auf Abstiegskampf

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Will es nochmal wissen: Fenna van Dreumel greift nach ihrer langwierigen Fußverletzung wieder an. © Tamino Büttner

Neerstedt – Für die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt war in der Saison 2022/2023 Nachsitzen angesagt. Erst in der Relegation gegen den MTV Großenheidorn sicherte sich die Crew von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus den Klassenerhalt. Drei mehr erzielte Tore gaben letztlich den Ausschlag zugunsten der Grün-Weißen. Mit einem nur punktuell veränderten Kader will die 30-jährige B-Lizenzinhaberin in der neuen Spielzeit möglichst schnell raus aus dem Tabellenkeller. „Ein Mittelfeldplatz ist das Ziel“, unterstreicht Cordula Schröder-Brockshus. Die Neerstedterinnen haben keine Lust mehr auf Abstiegskampf!

Große Hoffnungen setzt Cordula Schröder-Brockshus auf die Rückkehr von Fenna van Dreumel. Nach einer langwierigen Fußverletzung will es die Rückraumlinke noch einmal wissen. „Durch die Rückkehr von Fenna sind wir flexibler. Katharina Stuffel kann wieder am Kreis auflaufen, und im Rückraum ergeben sich mehr Möglichkeiten“, erläutert Neerstedts Übungsleiterin.

Die ehemalige Elsfletherin Fenna van Dreumel ist beim TV Neerstedt einer von drei internen Zugängen. Aus der Reserve rückt Lea Böttjer auf. Fest zum spielenden Personal gehört wieder Romina Kahler. „Romi wird spielende Torwarttrainerin“, erläutert Cordula Schröder-Brockshus. Die 29-Jährige hatte sich in Neerstedt nach ihrer Rückkehr vom TV Oyten bei den Männern und Frauen um die Schlussleute gekümmert.

Bis Rieke von Seggern die Grün-Weißen berufsbedingt in Richtung Regensburg verlässt, hat Cordula Schröder-Brockshus im Tor nun ein Luxusproblem: Mit Sina Huntemann, Romina Kahler und Rieke von Seggern kämpfen drei starke Keeperinnen um Einsatzzeiten. „Mindestens bis November bleibt uns Rieke noch erhalten“, sagt Cordula Schröder-Brockshus.

Derweil soll Wiebke Jabs zunächst für die Neerstedter Reserve auflaufen. Die junge Linkshänderin ist von der HSG Delmenhorst gekommen. „Wiebke trainiert einmal in der Woche bei uns mit und soll Oberliga-Luft schnuppern, wenn ein Platz im Kader frei ist“, erklärt Cordula Schröder-Brockshus.

Im Laufe der Hinrunde wird Johanna Stuffel nach ihrer Babypause zurückerwartet. Einziger Abgang ist Linkshänderin Leonie Voigt – die Rechtsaußen sucht beim Liga- und Landkreisrivalen HSG Hude/Falkenburg eine neue Herausforderung.

In den ersten Testspielen behauptete sich der TV Neerstedt gegen den Elsflether TB (31:29) und unterlag GW Mühlen (22:23). Beim eigenen Erima-Cup landeten Torjägerin Nadja Kunz und ihre Mitstreiterinnen auf dem dritten Rang. „Keine große Aussagekraft“ haben die Testspielniederlagen bei der SG Findorff (33:36) und beim TV Cloppenburg (27:30) für Cordula Schröder-Brockshus. Vieles habe gut geklappt. „Wir haben einiges ausprobiert“, berichtet sie.

Neu in Neerstedt: Co-Trainerin Désirée Görzel ist aus Hude in die Gemeinde Dötlingen gewechselt. © Tamino Büttner

Neerstedts Trainerin weilte zuletzt beruflich in Indien. Désirée Görzel gab unterdessen die Kommandos. „Mit Dési hat es von Beginn an super geklappt“, hält Cordula Schröder-Brockshus große Stücke auf ihre neue Co-Trainerin, die zuletzt in gleicher Funktion bei der HSG Hude/Falkenburg tätig war.

Als Topfavoriten auf den Titel nennt Neerstedts Trainerin Drittliga-Absteiger VfL Stade. Eine gute Rolle traut sie Aufsteiger TV Oyten II zu, der „personell ordentlich zugelegt“ habe.

TV Neerstedt Zugänge: Fenna van Dreumel (Wiedereinstieg nach Verletzungspause), Romina Kahler (zuletzt Torwarttrainerin), Lea Böttjer (eigene zweite Mannschaft), Désirée Görzel (Co-Trainerin/HSG Hude/Falkenburg) Abgänge: Leonie Voigt (HSG Hude/Falkenburg), Felix Hennken (Co-Trainer/berufsbedingt nach Köln) Kader: Rieke von Seggern, Sina Huntemann, Romina Kahler - Anna Rippe, Katharina Stuffel, Noelle Storck, Nadja Kunz, Celina Struß, Alina Windhorst, Ida Brinkert, Lisa Maus, Sharleen Siemers, Nina Sempert, Stefanie Hanuscheck, Johanna Stuffel, Delia Mathieu, Fenna van Dreumel, Lea Böttjer Trainerin: Cordula Schröder-Brockshus (seit 2020) Co-Trainerin: Désirée Görzel (neu) Saisonziel: Platz neun Favoriten: VfL Stade, TV Oyten II