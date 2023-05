Flachsenberger nimmt alles mit

Von: Sven Marquart

Sammelte schon 49 Landesliga-Minuten: Wildeshausens Co-Trainer Sven Flachsenberger musste beim SC Melle 03 und gegen den SV Wilhelmshaven einspringen. © Sven Marquart

Wildeshausen – Luke Berger war schon angeschlagen in das Heimspiel gegen den SV Wilhelmshaven (2:3) gegangen. Doch nun ging es für den Mittelfeldspieler des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen nicht mehr weiter. Das Signal für Sven Flachsenberger. „Mir bleibt auch nichts erspart“, sagte Wildeshausens Co-Trainer und machte sich bereit für seine Einwechslung. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Bereits zehn Tage zuvor hatte Flachsenberger in der Auswärtspartie beim SC Melle 03 (1:3) sein Landesliga-Debüt gegeben. Während sich sein Einsatz gegen Wilhelmshaven auf vier Minuten beschränkte, musste er in Melle die komplette zweite Halbzeit auf der für ihn ungewohnten Achterposition ran. „Mit einem top fitten und sehr lauffreudigen Jan Lehmkuhl auf der Gegenseite – das war schon hart!“, meint Flachsenberger.

Dabei besaß der 34-Jährige bis dahin überhaupt keine Erfahrung auf diesem Niveau. Bei seinem Stammverein TuS Obenstrohe kickte der gebürtige Vareler in der Bezirksliga. In Wildeshausen kam er meistens in der Kreisliga-Mannschaft zum Einsatz. „Aber aktuell bin ich überhaupt nicht im Training. Ich habe in dieser Saison nur ab und an mal in der Vierten ausgeholfen“, berichtet Flachsenberger. Trotzdem machte er seine Sache ganz ordentlich. „Jedenfalls habe ich hinterher nichts Negatives gehört“, sagt der gelernte Zweiradmechaniker.

Da die Saison für Alexander Dreher verletzungsbedingt vorzeitig beendet ist und die drei festgespielten U 23-Akteure Jonas Pleus, Chris Löwe und Johannes Hoffrogge beim Gildecup starten, wird sich Flachsenberger zur Begegnung beim SV Falke Steinfeld an diesem Samstag, 14 Uhr, wahrscheinlich erneut wieder in Spielkleidung auf die Bank setzen. Das möchte der Großenkneter beim Saisonfinale gegen Frisia Wilhelmshaven (Sonntag, 4. Juni, 15 Uhr) vermeiden, wenn es eben geht. Da VfL-Coach Marcel Bragula wegen einer Nato-Übung nicht da sein wird, hat Flachsenberger das Kommando. „Und dann als Hauptverantwortlicher auf dem Platz herumzuturnen, halte ich für keine so gute Idee.“

So oder so: Nach der Partie gegen Frisia ist für Flachsenberger als Co-Trainer beim VfL Wildeshausen Schluss. In Liridon Stublla steht sein Nachfolger schon parat. „Sven hat mir in der Winterpause mitgeteilt, dass er den Aufwand in der Landesliga möglicherweise unterschätzt hat“, sagt Bragula: „Trotzdem hatte ich ein schönes Jahr mit ihm. Sven ist im Verein unheimlich beliebt. Deshalb glaube ich, dass ihm die Türen beim VfL Wildeshausen immer offen stehen.“

Eigentlich hatte Flachsenberger geplant, eine Fußballpause einzulegen. Doch wie so oft kam es anders. Der B-Lizenzinhaber erhielt mehrere Anfragen, die er zunächst allesamt ablehnte. Doch der TuS BW Lohne buhlte so hartnäckig um seine Dienste, dass Flachsenberger seine Meinung änderte. „Die haben sogar einen Hausbesuch gemacht, um mit meiner Regierung zu sprechen“, erzählt er lachend. Als seine Lebensgefährtin Tanja Webermann ihr Okay gegeben hatte, war alles geritzt: Flachsenberger – bis vergangenen Sommer sieben Jahre Coach der Wildeshauser Fußballerinnen – trainiert in der kommenden Saison die Frauen der Blau-Weißen. Als Landesliga-Vizemeister hat Lohne den Sprung in die Oberliga nur knapp verpasst. „In der neuen Saison wollen wir wieder oben mitspielen und im Idealfall den Aufstieg realisieren“, erläutert Flachsenberger.