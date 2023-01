Finn Zirks hält TV Neerstedt II im Spiel

Von: Sven Marquart

Starker Rückhalt: Keeper Finn Zirks gab dem TV Neerstedt II Sicherheit. © Tamino Büttner

Neerstedt/Harpstedt – Mit einer knappen Niederlage bei der HSG Friesoythe sind die Regionsoberliga-Handballer des TV Neerstedt II ins neue Jahr gestartet (29:31). Erfolgreicher verlief der Auftakt für den Harpstedter TB, der einen klaren Sieg bei der HSG Hude/Falkenburg feierte (35:26).

HSG Altes Amt Friesoythe – TV Neerstedt II 31:29 (17:14): Die Neerstedter waren als klarer Außenseiter zum Tabellenzweiten gereist. „Diese Rolle haben wir ganz gut angenommen. Wir hatten keinen Druck und haben einfach drauflos gespielt“, sagte TVN-Coach Thomas Schuetzmann. Dabei drückten die Hausherren mächtig aufs Tempo. „Aber Finn Zirks hatte einen Sahnetag erwischt und 60 Minuten eine konstant starke Leistung gezeigt. Er hat uns im Spiel gehalten“, lobte Schuetzmann seinen jungen Keeper. So war die Partie beim 13:13 (26.) durch Sebastian Stau völlig ausgeglichen. Bis zur Pause erarbeitete sich Friesoythe dann aber doch eine Drei-Tore-Führung und baute den Vorsprung nach dem Seitenwechsel bis auf fünf Treffer aus (19:15/32.). „Trotzdem hat am Ende nicht viel gefehlt, um das Spiel noch zu kippen“, meinte Schuetzmann. Sein Team habe eine geschlossene Mannschaftsleistung geboten und „einen favorisierten Gegner zumindest geärgert“. Besonders freute sich der Trainer für den erst 16-jährigen Marlon Strudthoff, dem mit dem 29:31-Schlusspunkt sein erster Treffer in einem Männer-Punktspiel gelungen war.

Stenogramm HSG Altes Amt Friesoythe – TV Neerstedt II 31:29 (17:14) TV Neerstedt II: Voß, Dohle, Zirks - Vosteen, Lehner (1), Stau (4/1), Deeken (10/1), Adams (3), M. Steenken (3), Strudthoff (1), W. Boyens (2), Jacobs (2), Bruns (3) Siebenmeter: HSG 5/4, TVN 5/2 Zeitstrafen: HSG 4, TVN 5 Schiedsrichter: Heinz Legal/Michael Reupsch

HSG Hude/Falkenburg – Harpstedter TB 26:35 (14:16): In der Anfangsphase bereitete Lasse Wiosna der Harpstedter 5:1-Deckung einige Probleme. Bis zum 5:3 (8.) hatte Hudes Halblinker schon viermal eingenetzt. HTB-Coach Udo Steinberg nahm eine Auszeit und stellte auf eine 6:0-Abwehr um. „Das hat wesentlich besser geklappt“, stellte er zufrieden fest. Allerdings lief seine Crew zunächst weiter einem Rückstand hinterher. Nach einer Viertelstunde räumte der glücklose Maik Bitter leicht entnervt den Platz im HTB-Tor. „Nils Döhle hat dann vor allem in der zweiten Halbzeit super gehalten“, berichtete Steinberg. Mit seinem Treffer zum 11:11 (22.) konnte Linksaußen Daniel Döhle erstmals ausgleichen und sorgte beim 15:14 (28.) auch für die erste Harpstedter Führung. Doch die Gastgeber ließen sich nicht abschütteln und waren beim 19:19 (38.) weiter dran. Dann warfen Arne Johannes, Philipp Gröper, Daniel Döhle, Jan Witscher und Philipp Hennken den entscheidenden 24:19-Vorsprung (44.) heraus, den der HTB trotz einiger Zeitstrafen in der Schlussphase sogar noch weiter ausbaute. „Auch in Unterzahl konnten wir immer wieder nachlegen. Der Gegner war platt“, freute sich Steinberg. Diesmal stellte ihn nicht nur die Defensivleistung seiner Sieben zufrieden. „Im Angriff haben wir endlich mal den Ball vernünftig durchlaufen lassen und aus der zweiten Reihe abgezogen, ohne zu wühlen“, sagte der Übungsleiter. Als Distanzschützen taten sich besonders Henning Meyer (9/2) und Philipp Hennken (7/1) hervor.

Stenogramm HSG Hude/Falkenburg – Harpstedter TB 26:35 (14:16) HSG Hude/Falkenburg: Brenn, Auffarth - Rother (5), Wiosna (5), Kibgies, Hinrichs (1), Karger, Düßmann (4), Fleddermann, Imhoff, Zarel, Franken (3), Rose (8/2) Harpstedter TB: N. Döhle, Bitter - D. Döhle (8), Johannes (3/1), Gröper (3), H. Meyer (9/3), Hennken (7/1), Niemann, Siefjediers, Dietmann, S. Meyer (1), Haake (2), Witscher (2) Siebenmeter: HSG 3/2, HTB 6/4 Zeitstrafen: HSG 2, HTB 7 Schiedsrichter: Raimond Grimm/Kai Hachenberger Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Sebastian Auffarth (HSG Hude/Falkenburg) wegen Foulspiels (59.)