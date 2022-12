Finn Zirks hält TV Neerstedt II den Punkt fest

Von: Sven Marquart

Ein Bild mit Seltenheitswert: Nicht oft kamen die Harpstedter in so gute Wurfpositionen wie in diesem Fall Paul Bovensmann. © Tamino Büttner

Harpstedt/Neerstedt – Tabellenführer HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II hat den Regionsoberliga-Handballern des Harpstedter TB eine deftige 36:17-Packung verpasst. Versöhnlicher endete das Sportjahr für den TV Neerstedt II mit dem 30:30 gegen den VfL Edewecht.

Harpstedter TB – HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II 17:36 (6:16): Verlieren ja, aber bitte nicht so! „Die Höhe der Niederlage ist absolut unnötig!“, ärgerte sich HTB-Coach Udo Steinberg. Doch seine Crew habe um diese Klatsche „geradezu gebettelt“. Denn in der Abwehr wollten sich die Harpstedter partout nicht an seine Vorgaben halten. Zwar nahmen sie HSG-Regisseur Marcel Behrens durch eine Sonderbewachung aus dem Spiel. „Aber die anderen fünf sind immer auf neun oder zehn Meter rausgekommen, obwohl sie passiv bleiben sollten“, schimpfte Steinberg. Dadurch taten sich Räume auf, die die Gäste weidlich ausnutzten und sich vom 6:5 (13.) auf 15:5 (26.) absetzten. Dabei profitierten sie auch von Harpstedts Defiziten im Angriff. Die Hausherren schafften es nicht, die 6:0-Deckung der HSG in Bewegung zu bringen und verzettelten sich stattdessen immer wieder in Einzelaktionen. „Außerdem haben wir viel zu oft einfach nur draufgeholzt, anstatt den Torwart auszugucken“, monierte Steinberg. So kam HSG-Linksaußen Marcel Biedermann (11/4) zu zahlreichen Gegenstoßtoren. In der zweiten Halbzeit konnte Tim Dietmann für den HTB auf 12:20 (38.) verkürzen. „Aber danach haben wir wieder die gleichen Fehler gemacht“, meinte Steinberg. Der Rückstand seiner Sieben wuchs von acht auf satte 19 Treffer an.

Stenogramm Harpstedter TB – HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II 17:36 (6:16) Harpstedter TB: N. Döhle, Bitter - D. Döhle (5), Johannes (1), H. Meyer (3/2), Hennken (1), Haake, Witscher, Dietmann (2), Bovensmann (5), S. Meyer, Niemann HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II: Alfs, Ludwig - Depperschmidt (2), S. Döhle (5), Behrens (4), Sprenger (2), Biedermann (11/4), Stolz (4), Uhlhorn (2), Hammler (4), Wehnert (2) Siebenmeter: HTB: 6/2, HSG 4/4 Zeitstrafen: HTB 3, HSG 2 Schiedsrichter: Oliver Lasse/Detlef Teubner

TV Neerstedt II – VfL Edewecht 30:30 (14:13): Fast so schlimm wie den HTB hatte es zuvor auch den TV Neerstedt II gegen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II erwischt (26:41). Anschließend kamen die Grün-Weißen beim damaligen Schlusslicht HSG Hude/Falkenburg unter die Räder (28:44). Gegen den Tabellennachbarn aus dem Ammerland präsentierte sich das Team von Trainer Thomas Schuetzmann nun erheblich verbessert. „Eigentlich musst du so ein Spiel zuhause gewinnen. Aber nach den beiden Niederlagen war das in Ordnung, auch wenn wir uns gerne mit einem Sieg belohnt hätten“, sagte Neerstedts Betreuer Maik Haverkamp. Im Abwehrinnenblock gaben die zuletzt schmerzlich vermissten Routiniers Torben Quickert und Andre Schröder-Brockshus ihren jungen Nebenleuten Sicherheit. Im Angriff sorgte Niclas Deeken (10/2) immer wieder für einfache Tore. Abgesehen vom 1:1 (3.) und 13:13 (29.) behauptete Neerstedt in der ersten Hälfte permanent eine Führung. Nach der Pause bedachte Edewecht Torjäger Deeken mit einer Kurzdeckung. „Dafür haben wir diesmal gute Lösungen gefunden“, freute sich Haverkamp. Nun übernahmen Jan Luca Adams (2) und Willem Boyens (3) Verantwortung und brachen immer wieder erfolgreich durch. Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln und lagen beim 19:18 (43.) durch Nick Rössmann erstmals vorn. Neerstedt hielt weiter dagegen und schien beim 30:28 (56.) von Matti Lehner auf der Siegerstraße. Letztlich sorgten Jendrik Süsens und Finn Ole Weichert für die Punkteteilung, weil Deeken beim Stand von 30:29 (58.) einen Siebenmeter verwarf. „Am Ende hat uns Finn Zirks den Punkt festgehalten, indem er drei Sekunden vor Schluss Edewechts letzten Wurf aus dem Rückraum pariert hat“, lobte Haverkamp den jungen Keeper.

Stenogramm TV Neerstedt II – VfL Edewecht 30:30 (14:13) TV Neerstedt II: Zirks, Voß - Quickert (2), Stau (2), Strudthoff, M. Steenken, W. Boyens (3), Bruns (2), Deeken (10/2), Adams (2), Lehner (3), Schröder-Brockshus (4/2), Jacobs (2), H. Boyens Siebenmeter: TVN 6/4, VfL 3/2 Zeitstrafen: TVN 2, VfL 1 Schiedsrichter: Hans-Georg Ahrens/Daniel Hemmelskamp