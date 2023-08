Finn Graf macht beim Wildeshauser 4:1-Erfolg ordentlich Dampf

TV Dötlingen unterliegt VfR Wardenburg nach 2:0 mit 2:5

Hatte keinen guten Tag erwischt: Dötlingens Keeper Kevin Pecht (r.) klärt hier vor Wardenburgs Dennis Beckmann, der später das 5:2 erzielte.

Landkreis – Trotz einer 2:0-Führung musste sich der TV Dötlingen dem VfR Wardenburg noch mit 2:5 geschlagen geben. Der Kreispokalsieger übernahm durch den Erfolg die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga. Der VfL Wildeshausen II besiegte den SV Tungeln mit 4:1. Der Tabellenvorletzte aus Tungeln wartet ebenso weiter auf seinen ersten Punktgewinn wie die Beckeln Fountains. Das Schlusslicht unterlag dem Bezirksliga-Absteiger SV Baris mit 1:6.

VfL Wildeshausen II – SV Tungeln 4:1 (1:1): In der turbulenten Partie gingen die Krandel-Kicker früh in Führung. Hauke Glück schob nach einem Eckstoß am zweiten Pfosten zum 1:0 ein (8.). Allerdings versäumte es Wildeshausen nachzulegen. Weil zwei Gästeakteure mit den Köpfen zusammengerasselt waren und mit blutenden Platzwunden ins Krankenhaus abtransportiert werden mussten, unterbrach Schiedsrichter Tobias Böden die Partie für längere Zeit. „Zum Glück geht es beiden wieder gut“, sagte VfL-Coach Selcuk Keyik. Durch die Pause war seine Crew aus dem Tritt gekommen. Mit einem von Julian Hespers verursachten Foulelfmeter glich Pascal Buchholz zum 1:1 aus (31.). Nach einer Stunde hatte Hespers Glück, dass Böden nicht ein zweites Mal auf den Punkt zeigte. „Den hätte er geben müssen, aber ich will mich nicht beschweren“, meinte Keyik. Mit der Einwechslung von Finn Graf bewies er dann ein glückliches Händchen: „Finn hat auf der Sechs ordentlich Dampf gemacht und unserem Spiel Stabilität gegeben.“ Zudem erzielte Graf per Freistoß das vorentscheidende 3:1 (82.). Vorher hatte Fynn Meyer getroffen (74.). Samir Latifi besorgte den 4:1-Endstand (89.). Nachdem er hart gefoult worden war, beleidigte VfL-Kapitän Philipp Finger seinen Widersacher und sah dafür die Rote Karte (79.).

Beckeln Fountains – SV Baris 1:6 (1:4): Auch wenn es das Ergebnis nicht vermuten lässt, war bei den Fountains gegenüber dem 0:8 in Munderloh eine deutliche Steigerung erkennbar. Deshalb war Trainer „Jupp“ Büsing auch „nicht unzufrieden“ mit dem Auftritt seiner Elf: „Allerdings ist das 1:6 zu hoch – ein 2:4 wäre maßstabsgerecht gewesen.“ Mert Caki (6.) und Zana Ibrahim (17.) hatten Baris zunächst mit 2:0 in Führung gebracht. Bedient von Timo Gralheer verkürzte Jonas Evers auf 1:2 (28.). „Dadurch haben wir Baris aus dem Konzept gebracht. Wenn wir mit 1:2 in die Halbzeit gehen, wird das ein interessantes Spiel“, meinte Büsing. Wurde es aber nicht, weil Tolga Caki (42.) und Mert Caki (43.) mit einem Doppelschlag vor der Pause auf 4:1 stellten. Nach dem Wechsel erhöhten Zana Ibrahim (84.) und Thorben Deepe mit einem Eigentor auf 6:1 (85.). An der Seite von Christoph Hartlage zeigte Neuzugang Paul Möhring auf der Doppelsechs, dass er eine echte Verstärkung für die Fountains ist. „Der Junge tut uns wirklich gut“, sagte Büsing.

TV Dötlingen – VfR Wardenburg 2:5 (2:2): „Das war die bisher beste erste Halbzeit der Saison. Bis zur 35. Minute hatten wir alles im Griff“, erklärte Dötlingens Trainer Markus Welz. Shqipron Stublla (6.) und Johannes Ullerich (19.) sorgten für das verdiente 2:0. „Mit Glück können wir sogar 4:0 führen“, sagte Welz. Doch der Kopfball von Joost Hoffrogge verfehlte sein Ziel, und ein weiterer Treffer von Shqipron Stublla fand wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung keine Anerkennung. Stattdessen leitete Tim Conring mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:1 die Wende ein (36.). Der Flachschuss von Henrik Linus Jordan zum 2:2 war für TVD-Keeper Kevin Pecht nicht unhaltbar (45.+1). Im Anschluss an einen Eckball markierte Peer-Bent Wegener das 3:2 für die Gäste (55.). Dekurim Stublla vergab den möglichen Ausgleich, indem er neben das Tor köpfte. In der Schlussphase nutzten Benjamin Cordoni (85.) und Dennis Beckmann (90.) zwei Foulelfmeter, um Wardenburgs Vorsprung auszubauen. „Natürlich ist es ärgerlich, nach einem 2:0 noch zu verlieren. Wir haben gut gespielt, aber am Ende hat Wardenburg verdient gewonnen“, sagte Welz. Ab der 75. Minute kam Leonard Kröger zu seinem Pflichtspieldebüt für den TV Dötlingen. Der ehemalige Nachwuchsakteur des VfL Wildeshausen hatte sich nach längerer Fußballpause dem Nachbarverein angeschlossen. „Er ist fit und sehr engagiert“, lobte Welz seinen Neuzugang.