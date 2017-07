Finger und Strumpski lassen aufhorchen – 7:1

Linksverteidiger Philipp Finger machte beim 7:1 in Großenkneten Werbung in eigener Sache.

Wildeshausen - Die schwere Verletzung von Kevin Kari (Unterarmbruch) bereitet Marcel Bragula einige Sorgen. Denn der Kader des Fußball-Bezirksligisten VfL Wildeshausen ist nicht eben üppig besetzt – und schon gar nicht mit Spielern des Typs „Linksfuß“. Der VfL-Coach musste reagieren und kann zumindest einen kleinen Erfolg vermelden.

Lukas Schneider gab ihm das Versprechen auszuhelfen, wenn Not am Mann ist. Linksverteidiger Schneider hatte zum Ende der vergangenen Saison eigentlich berufsbedingt seinen Ausstieg erklärt. Nun bleibt er den Krandel-Kickern zumindest als Back-up erhalten.

Philipp Finger macht starke Werbung für sich

Im Testspiel beim Kreisligisten TSV Großenkneten war es jedoch ein anderer Linksfuß, der kräftig Werbung für sich machte: Der aus der eigenen U 23 in den Bezirksliga-Kader aufgerückte Philipp Finger bereitete beim 7:1 (4:1) zwei Treffer vor. „Philipp ist ein echter Lichtblick. Er entwickelt sich rasant – das hätte ich so nicht erwartet“, erklärte Bragula. Dennoch habe der 22-Jährige noch Defizite in puncto Kondition, Beweglichkeit und Spritzigkeit. „Aber er arbeitet hart und ist auf einem sehr guten Weg.“

Einen guten Eindruck aufseiten der Kreisstädter hinterließ auch Kevin Strumpski. Bragula testete den 18-Jährigen U 23-Akteur in der zweiten Halbzeit auf der Position des Rechtsverteidigers. Das Urteil des Trainers: „Kevin hat durchaus Potenzial. Er bringt die richtige Einstellung mit und hat den Willen sich zu entwickeln.“

Großenkneten in Halbzeit 2 ohne eine Torchance

Weil der Rasen im Krandel nach den ergiebigen Regenfällen gesperrt war, war die Partie auf den Kunstrasenplatz in der „Kneter“ Energie-Concept-Arena verlegt worden. Es war noch keine Minute gespielt, da hatte Colin Deepe die Gastgeber schon mit 1:0 in Führung gebracht. „Weil Lennart Flege gedanklich noch auf Mannschaftsfahrt war“, grummelte Bragula. Doch seine Crew schüttelte sich kurz und war wenig später wieder in der Spur. Abgesehen vom Gegentreffer, mussten die VfL-Keeper Sebastian Pundsack in der ersten und Felix Dittrich in der zweiten Halbzeit keinen Ball abwehren. „Und das musst du gegen einen guten Kreisligisten wie Großenkneten erstmal schaffen“, betonte Bragula.

Wie beim Blitzturnier in Ahlhorn bemühte sich der Landesliga-Absteiger, seine neue Spielidee durchzubringen. „Aufgrund des vorhandenen Personals liegt der Fokus mehr auf der Defensive“, erläuterte Bragula. Habe es mit der Umsetzung am vergangenen Wochenende überraschend gut geklappt, sei sie diesmal „allenfalls befriedigend“ gewesen. „Wir haben unsere Chancen gut genutzt. Was fehlte, war die Präzision“, bilanzierte Bragula. Stockfehler und technische Mängel machten viele Angriffe zunichte. „Aber wir hatten vorher auch harte Einheiten. Deshalb will ich das nicht überbewerten“, meinte Bragula. - mar

Tore: 1:0 (1.) Colin Deepe, 1:1 (4.) Andreas Kari, 1:2 (6.) Maximilian Seidel, 1:3 (21.) Michael Eberle, 1:4 (42./Foulelfmeter) Thorben Schütte, 1:5 (48.) Andreas Kari, 1:6 (56.) Michael Eberle, 1:7 (86./Foulelfmeter) Thorben Schütte.