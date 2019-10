Fenna van Dreumel droht lange Pause

Neerstedt – Nach fünf Spielen stehen die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt immer noch ohne Pluspunkt da. Ob sich daran im Heimspiel gegen Drittliga-Absteiger BV Garrel an diesem Sonnabend, 19.30 Uhr, etwas ändert, ist äußerst fraglich. Denn mit vier Siegen aus vier Partien weisen die Gäste noch eine makellose Bilanz auf.

„Gegen Garrel hängen die Trauben extrem hoch“, weiß Maik Haverkamp um die Schwere der Aufgabe. „Vor dem BV kann man nur den Hut ziehen. Die leisten seit Jahren eine tolle Nachwuchsarbeit. Wir treffen auf eine blutjunge Mannschaft, die uns in Sachen Athletik und Spielintelligenz deutlich überlegen ist“, bringt Neerstedts Trainer dem Tabellenzweiten eine gehörige Portion Respekt entgegen.

Nach dem Abstieg aus der dritten Liga hat sich die Mannschaft der früheren Bundesliga-Spielerin Renee Verschuren (SVG Celle und Bayer Leverkusen) den sofortigen Wiederaufstieg auf die Fahnen geschrieben. Und bisher läuft es gut für das Team um die Haupttorschützinnen Melanie Fragge (38 Treffer) und Lisa Noack (30). Richtig strecken musste sich Garrel nur beim 28:27-Heimerfolg gegen den personell verstärkten VfL Oldenburg III.

Aufseiten des TV Neerstedt muss Maik Haverkamp in den nächsten Wochen auf Fenna van Dreumel verzichten. „Fenna hat sich in der Partie beim VfL Horneburg an der Schulter verletzt. Wir müssen abwarten, bis die Entzündung abgeklungen ist, was wohl einige Wochen dauern wird“, erläutert der Coach des Tabellenletzten. Er werde kein Risiko eingehen, betont Haverkamp. Für die ehemalige Elsfletherin wird erstmals in dieser Saison Cordula Schröder-Brockshus in den Kader rücken. Neerstedt Rückraumspielerin hatte sich am Dienstag in einem Testspiel gegen den TuS Komet Arsten aus der Landesliga Bremen einem Härtetest unterzogen. „Für 15 Minuten sollte es reichen“, freut sich Maik Haverkamp über die Rückkehr der erfahrenen Mittelangreiferin. Den Test gegen Komet bewertete Haverkamp insgesamt positiv. „Arsten hat keine schlechte Truppe zusammen. Wir haben das Spiel deutlich gewonnen und in der Deckung ordentlich zugepackt.“ prü