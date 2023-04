Femke Krumdiek beendet mit drei Treffern den „Oldenburg-Fluch“

Von: Sven Marquart

Teilen

Spielerin des Spiels: Femke Krumdiek erzielte alle drei Wildeshauser Tore. © VfL Wildeshausen/Olga Buterus

Wildeshausen – Der „Oldenburg-Fluch“ ist überwunden: Mit dem 3:2 (0:1) über den Krusenbuscher SV haben die Fußballerinnen des VfL Wildeshausen beim vierten Versuch in der laufenden Bezirksliga-Saison ihren ersten Sieg gegen eines der drei Oldenburger Teams gelandet. Entscheidende Akteurin war Femke Krumdiek, die alle drei Treffer für die Krandel-Kickerinnen erzielte.

In der intensiv geführten Partie lagen die Wildeshauserinnen zur Pause mit 0:1 in Rückstand. VfL-Keeperin Annemike Elvers hatte ihre Mitspielerin Grietje Finke angeschossen. Johanna Norrenbrock reagierte am schnellsten und schob zur Gästeführung ein (20.).

„Bis dahin waren wir von den Leuten ein bisschen zu weit weg. Für die zweite Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, enger dran zu sein und körperlicher zu spielen – das war dann auch der Schlüssel“, berichtete Carsten Mirbach. Zudem bewies der VfL-Coach mit der Einwechslung von Femke Krumdiek ein glückliches Händchen. Mit einem schönen 25-Meter-Schuss besorgte die offensive Mittelfeldspielerin zunächst den Ausgleich und verwandelte nur wenig später einen Eckball zum 2:1 direkt (51./52.). Nachdem Tomke Meeri Bruck per Freistoß das 2:2 erzielt hatte (90.), markierte Femke Krumdiek ebenfalls per Freistoß den 3:2-Siegtreffer (90.+4).