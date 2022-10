Felix Middelbeck hält SC Colnrade den Sieg fest

Von: Sven Marquart

Mit Haken und Ösen: Wildeshausens Florian Hertell (l.) im Zweikampf mit Dünsens Bastian Kanli. © Tamino Büttner

Landkreis – Tabellenführer TV Jahn II hat mit dem 1:3 beim SV Baris II in der 2. Fußball-Kreisklasse erstmals Punkte gelassen. So konnte der SC Colnrade durch das 2:1 bei der SG Bookhorn den Rückstand zum Spitzenreiter auf drei Zähler verkürzen. Auch der SC Dünsen war nach zuvor drei sieglosen Spielen am Stück erfolgreich und bezwang den VfL Wildeshausen IV mit 1:0.

SG Bookhorn – SC Colnrade 1:2 (0:1): Aufgrund eines Personalengpasses hatte Colnrades Spielertrainer Sascha Albers die vier alten Recken Daniel Gösling, Christoph Popow, Johannes Kirchhoff und Felix Middelbeck reaktiviert. Ein echter Glücksfall, wie sich herausstellen sollte. Denn nach einem Einwurf von Erik Lindemann schlug Kirchhoff eine Maßflanke, die Albers zum 1:0 verwertete (20.). Doch vor allem der Einsatz von Middelbeck machte sich bezahlt. Nachdem Colnrades Keeper bereits zweimal stark gegen Max Wichmann pariert hatte, kaufte er dem Führenden der Torjägerliste vor der Pause auch noch einen Strafstoß ab. Maik Bahrs hatte Wichmann gefoult. Zu Beginn der zweiten Hälfte schob Marc Sirisom nach schönem Zusammenspiel mit Lindemann zum 2:0 ein (53.). Mit seinem 14. Saisontreffer zum 1:2 machte es Wichmann dann noch einmal spannend (69.). Den möglichen Ausgleich verhinderte Middelbeck mit weiteren Paraden. Albers und Jonas Niemann hätten die Partie vorzeitig entscheiden können, schafften es aber nicht, den Ball im Tor unterzubringen. „Eigentlich war das ein typisches Unentschieden-Spiel, aber natürlich nehmen wir die drei Punkte gerne mit“, sagte Albers.

SC Dünsen – VfL Wildeshausen IV 1:0 (0:0): Die Wildeshauser konnten sich bei Rene Künnen bedanken, dass die Partie lange torlos blieb. Unter anderem entschärfte der VfL-Keeper einen Handelfmeter von Lukas Pake (55.). „Er war der beste Mann auf dem Feld“, lobte Dünsens Coach Nico Seipel den Schlussmann der Gäste. Einmal musste Künnen den Ball dann doch aus dem Netz holen. Nach einem Eckstoß reklamierte Dünsen erneut auf Handspiel. Pake blieb als einziger Akteur hellwach und versenkte die Kugel zum 1:0 im Tor (87.). Sehr zum Ärger von Wildeshausens Spielertrainer Matthias Ruhle, der das „welpenhafte Verhalten“ seiner jungen Mannschaft kritisierte: „In so einer Situation schieße ich den Ball notfalls von Dünsen bis nach Harpstedt!“ Mit der Defensivleistung der Krandel-Kicker war Ruhle ansonsten durchaus einverstanden. Doch offensiv waren die Gäste absolut ungefährlich. „Dünsens körperliches, robustes Spiel hat uns überhaupt nicht geschmeckt. Trotzdem wäre ein 0:0 das gerechte Ergebnis gewesen“, meinte Ruhle. Derweil war Nico Seipel „froh, dass wir die drei Punkte einfahren konnten“.