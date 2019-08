Felix Dalichaus spätes Siegtor

Huntloser 2:1 zum Kreisliga-Auftakt / Rot für Falkenburgs Zwahr

+ Torschütze zum Huntloser 1:0: Jan Deters (links). Foto: Krüger

Huntlosen – Maik Seeger hatte schon im Vorfeld des Kreisliga-Auftakts ein hartes Stück Arbeit gegen den TV Falkenburg erwartet – und der Trainer des FC Huntlosen sollte Recht behalten: Dank eines Treffers von Felix Dalichau in der vierten Minute der Nachspielzeit setzte sich seine Mannschaft am Donnerstagabend mit 2:1 (1:0) gegen den TV Falkenburg durch. Die Bestnote vergab Seeger an Falkenburgs Torwart Tobias Westermann, der einige Paraden zeigte: „Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir brutal überlegen, gefühlt stand jeder einmal frei vorm Tor – aber der Keeper hat alles gehalten.“