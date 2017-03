Feldhus wieder im Kader – aber was ist mit Schneider?

Wildeshausen - Fast vier Monate ist es her, seit die Fußballer des VfL Wildeshausen letztmals um Landesliga-Punkte gespielt haben. „Langsam wird es Zeit. Wenn man so hart arbeitet, will man auch mal wieder im Wettkampf sehen, wo man steht“, sagt Marcel Bragula. Der VfL-Coach wünscht sich deshalb sehnlichst, dass das für Sonntag, 15 Uhr, angesetzte Heimspiel gegen den TV Dinklage planmäßig angepfiffen wird.

Den Gästen, die seit dem Vorbereitungsstart 40 Übungseinheiten, aber ebenfalls noch kein Punktspiel absolviert haben, geht es ähnlich. „Die Jungs sind heiß“, sagt Trainer David Riesner, der mit seiner Crew nach dem überraschend starken Saisonstart inzwischen auch im Abstiegskampf angekommen ist. Seinen elf Zählern aus den ersten fünf Partien konnte der TV Dinklage in den folgenden elf Begegnungen nur noch zwölf hinzufügen und ist in der Tabelle mittlerweile vom dritten bis auf den zehnten Rang abgerutscht. Das Polster auf die Abstiegsplätze beträgt lediglich zwei Pünktchen. „Wir müssen aufpassen“, warnt Riesner daher: „Wenn Wildeshausen gewinnt, sind sie wieder da und werden Blut lecken.“

Natürlich weiß auch Bragula um die Bedeutung der Partie. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel, deshalb müssen wir von der ersten Minute an konzentriert sein“, betont der 42-Jährige. Wenn es für die Krandel-Kicker noch etwas werden soll mit dem Klassenerhalt, ist ein Sieg fast schon Pflicht. Ihr Rückstand aufs rettende Ufer beträgt satte acht Punkte. „Trotzdem dürfen wir nicht den Fehler machen, die Mannschaft unter Druck zu setzen – es geht nur um dieses eine Spiel“, erklärt Bragula.

Nachdem er den Gegner „bestimmt zehnmal beobachtet“ hat, steht für den VfL-Coach fest, dass „der TV Dinklage eine der wenigen Mannschaften ist, mit denen wir spielerisch auf Augenhöhe sind“. Weitere Parallelen zwischen beiden Teams sieht er bezüglich ihrer Mentalität und ihres Kampfgeists. Beim 3:3 im Hinspiel bewiesen die Wildeshauser Moral, als sie im Jahnstadion trotz dreimaligen Rückstands noch ein Remis schafften. Lennart Feldhus traf in der 89. Minute zum Endstand. Zuletzt hatte den VfL-Torjäger eine Rückenverletzung monatelang außer Gefecht gesetzt. Erst am vergangenen Sonntag gab der 23-Jährige im Testspiel gegen den Kreisligisten TSV Ippener (10:1) sein Comeback. „Wenn er schmerzfrei trainiert, steht Lennart auf jeden Fall im Kader, aber für die Startelf ist er noch keine Option“, erläutert Bragula.

Linksverteidiger Lukas Schneider, der im Test gegen Ippener wegen einer Sprunggelenksverletzung zur Halbzeit in der Kabine blieb, musste auch am Dienstag und Donnerstag passen. „Ob er spielen kann, müssen wir im Abschlusstraining sehen“, meint Bragula. Ausreden sind tabu: „Jetzt müssen wir auf die Zähne beißen! Verletzt darf keiner spielen, aber ein Zipperlein zählt nicht mehr.“

Die Gäste reisen mit Ausnahme des ehemaligen togolesischen Nationalspielers Claude Videgla (Fuß-OP) in Bestbesetzung an.

