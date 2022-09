Feldhus freut sich auf das Wiedersehen

Von: Sven Marquart

Abwehrchef oder wieder Bankdrücker? Trainer Marcel Bragula hatte am Freitag „noch Hoffnung“, dass Marius Krumland (Bild, vorne) in Oythe spielen kann. © Sven Marquart

Wildeshausen – Es hat eine Weile gedauert, aber inzwischen ist Lennart Feldhus beim Fußball-Landesligisten VfL Oythe angekommen. „Ich fühle mich wohl – alles ist gut“, sagt der Angreifer, der im Sommer 2021 vom VfL Wildeshausen zum Vechtaer Stadtteilclub gewechselt war. An diesem Sonntag, 15 Uhr, kommt es für den 29-Jährigen und seinen Teamkollegen Janek Jacobs an der Hasenweide zum Wiedersehen mit ihrem Ex-Verein.

Doch für Sentimentalitäten ist kein Platz. Für beide Mannschaften sei es „ein extrem wichtiges Spiel“, betont Wildeshausens Trainer Marcel Bragula. Die Kontrahenten belegen derzeit Abstiegsplätze: Oythe ist 16., Wildeshausen 14.

Die Situation ist für Lennart Feldhus nicht neu, denn schon in der Spielzeit 2021/2022 kämpfte er mit dem VfL Oythe um den Klassenerhalt. Dabei waren die Ambitionen eigentlich ganz andere. Die Qualirunde beendete Oythe nach nur zwei Siegen auf dem vorletzten Platz in der Südstaffel. Zweimal wechselte der Verein den Trainer. Für Feldhus lief es persönlich ebenfalls nicht rund. 18 Spiele, null Tore – so lautete seine Bilanz.

„Mit Daniel Roth ist dann Ruhe eingekehrt“, berichtet Feldhus. Der aktuelle VfL-Coach schenkte dem „Turm“, wie Feldhus aufgrund seiner 1,98 Meter Körpergröße in Wildeshausen ehrfurchtsvoll genannt wurde, das Vertrauen. „Und ich denke, dass ich es gerechtfertigt habe“, meint der studierte Betriebswirt. Kann man wohl sagen. Mit sieben Treffern und rund einem halben Dutzend Vorlagen leistete Feldhus einen wesentlichen Beitrag zur starken Aufholjagd. Tatsächlich sprang der VfL Oythe dem Abstiegsgespenst noch von der Schippe und spielt nun seine 18. Saison im Oberhaus des Fußballbezirks Weser-Ems.

„Dass es wieder nur um den Klassenerhalt geht, war von vornherein klar“, sagt Feldhus. Trotzdem hätten es in seinen Augen ruhig schon ein paar mehr als die bislang eingesammelten acht Punkte sein dürfen. „In Voxtrup hätten wir gewinnen können, und in Dinklage müssen wir auch nicht verlieren – das sind direkte Konkurrenten“, findet Feldhus. So wie auch der VfL Wildeshausen.

Gegen die Krandel-Kicker dürfte der Lutter voraussichtlich erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Wegen eines Kurztrips nach London, wo er gemeinsam mit seiner Freundin Franka Kohl (Kapitänin des Landesligisten TuS Lutten) das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft im Wembleystadion gegen England besuchte, verpasste er in dieser Woche das Training. Außerdem quält sich der Stürmer schon seit mehreren Monaten mit einem Überbein am Sprunggelenk herum. Immer wieder musste er pausieren. Deshalb kommt Feldhus in der laufenden Serie auch erst auf 82 Landesliga-Minuten, verteilt auf vier Einsätze. Ein Treffer gelang ihm nicht. „Das ist auf Dauer natürlich keine Lösung“, meint der Stürmer. Im Winter will er sich operieren lassen. „Aber für zehn, 15 Minuten sollte es reichen.“

Im Oyther Angriffszentrum dürfte wieder Lie Sillah beginnen, der in dieser Saison schon fünfmal getroffen hat. „Der ist beidfüßig und brandgefährlich“, warnt Bragula seine Crew. Im Vergleich zum 2:2 gegen den SV Meppen II ist der Gästecoach erneut zu Umstellungen gezwungen. Aktuell gibt es drei Coronafälle im Wildeshauser Kader. Marco Nakelski, der mit Leistenproblemen ausgewechselt werden musste, fällt ganz sicher aus. Auch der Einsatz von Nico Kiesewetter (Oberschenkelblessur) ist eher unwahrscheinlich. „Aber bei Marius Krumland habe ich noch Hoffnung“, sagte Bragula am Freitag. Sein Kapitän hatte das Aufwärmprogramm am vergangenen Sonntag ebenfalls wegen Leistenbeschwerden abbrechen müssen.

Krumland könnte im Abwehrzentrum den Platz von Marcel Hesselmann übernehmen, der gegen Meppen eine starke Leistung geboten und das 1:0 erzielt hatte. Allerdings will sich Hesselmann, der bis zu seiner Rückkehr im Sommer acht Jahre lang das Oyther Trikot getragen hatte, nicht im Wildeshauser Landesliga-Team festspielen, um weiter für die Dritte auflaufen zu können. Bragula akzeptiert das, obwohl Hesselmann „alles mitbringt, was einen Führungsspieler ausmacht“.