Dem Faustball läuft die Zeit davon

Brettorf/Ahlhorn - Von Cord Krüger. Normalerweise hätten sich die Bundesliga-Akteure aus den Faustball-Hochburgen im Landkreis demnächst zur Vorbereitung auf die Feldsaison getroffen. Weil aber in diesen Zeiten des Coronavirus nichts normal ist, hängen Spieler und Verantwortliche des TV Brettorf und Ahlhorner SV in der Luft.

„Natürlich gibt es im Moment Wichtigeres“, sagt Brettorfs Trainer Klaus Tabke in Sorge um die Gesundheit, „aber irgendwann müssen sich die Entscheidungsträger Gedanken machen, wie es in ein paar Wochen weitergehen soll und was von uns Mannschaften erwartet wird.“ Anfang April hätte er sich mit seinen frisch gebackenen Bronzemedaillengewinnern der deutschen Hallenmeisterschaften zum Trainingsauftakt für die Freiluftserie treffen wollen, aber dies sei angesichts der vom Land verordneten Schließung von Sportstätten und des Versammlungsverbots „wohl problematisch“, sagt der TVB-Coach vorsichtig. Ebenfalls im April hätten die Schwarz-Weißen zu zwei Vorbereitungsturnieren antreten wollen – eines beim TV Vaihingen/Enz Ende April, das andere ein Wochenende später beim TK Hannover. „Ob die überhaupt stattfinden, wissen wir noch nicht“, gesteht Tabke. Falls ja, müsse sich die Mannschaft noch ein Hotel suchen – angesichts des auch in Baden-Württemberg geltenden Beherbergungsverbots ebenfalls heikel.

Sollten die Brettorfer zunächst nicht als Gruppe trainieren dürfen, „werde ich mir natürlich kurzfristig Gedanken über Einzeltrainings machen“, schildert Tabke: „Schade, denn unsere Plätze sind in einem super Zustand.“ Immerhin hat er keine personellen Sorgen: „Der Kader ist im Vergleich zur Hallensaison unverändert geblieben“, berichtet der Übungsleiter.

Sein Kollege Christoph Johannes musste im Ahlhorner Team ebenfalls keinen Abgang hinnehmen, den für den 1. April anvisierten Start der Vorbereitung hat er gedanklich aber schon abgehakt: „Die Sportplätze sind ja gesperrt, wann wir loslegen können, weiß keiner. Und dass wir am 9. Mai in die Saison starten, mag ich ebenfalls bezweifeln“, schätzt der Angreifer, der zusammen mit Tim Albrecht auch in der neuen Saison das Spielertrainer-Duo bildet. Er persönlich ist jedoch skeptisch, dass er in der anstehenden Sommerrunde zum Einsatz kommt: Sein Knie bereitet ihm nach wie vor arge Probleme: „Es ist eher unwahrscheinlich, dass ich spiele. Denn behandeln lassen konnte ich mich bisher nicht.“ Einerseits fehlte dem kaufmännischen Angestellten dafür bisher die Zeit, andererseits „werde ich deswegen in dieser Phase jetzt nicht einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen“, verdeutlicht er mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Dass der Lockout seinem Sport im Allgemeinen nachhaltig schaden würde, glaubt Johannes nicht: „Ich sehe nicht die Gefahr, dass uns jetzt Jugendliche weglaufen, nur weil sie nicht trainieren oder spielen dürfen. In allen anderen Sportarten sieht es ja ähnlich aus.“

So denkt auch Tabke mit Blick auf den TVB-Nachwuchs: „Für unsere U 14-Mädels war es natürlich bitter, dass ihre deutsche Meisterschaft abgesagt wurde. Es war die letzte Saison, die sie so zusammen gespielt haben. Und sie hatten gute Medaillen-Chancen.“ Einige rücken jetzt in die U 16 auf, die Tabke neben seiner Tätigkeit für die Erste mit betreut.