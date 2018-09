Fassauer ein würdiger Bunzel-Vertreter

Landkreis - Einen Einstand nach Maß feierte Dennis Beckmann beim Fußball-Kreisligisten FC Huntlosen. In der 76. Minute für Dennis Jielg eingewechselt, erzielte der Neuzugang beim 6:2-Erfolg über RW Hürriyet prompt die letzten beiden Treffer.

FC Huntlosen – RW Hürriyet 6:2 (2:1): Huntlosen tat sich gegen den Aufsteiger lange Zeit schwer. „Wir haben uns ziemlich einen abgebrochen. Erst nach hinten raus wurde es deutlich“, sagte FCH-Coach Maik Seeger. Mit Kopfballtreffern hatten Lukas Dalichau (35.) und Lyroy Schallock (45.+1) die Gastgeber zweimal in Führung gebracht. Berat Uyar, der zunächst ein Zuordnungsproblem in der Huntloser Abwehr nutzte (42.) und dann einen berechtigten Foulelfmeter verwandelte (58.), glich jeweils aus. Nach einem Foul an Dennis Jielg, der viel einstecken musste, nutzte Lukas Dalichau den folgenden Strafstoß zum 3:2 (69.). Hürriyet machte auf und bot den Huntlosern nun Räume, die diese auch nutzten. „Das haben die Jungs wirklich gut gemacht. Simon Mohn und Lukas Dalichau haben sehr gute Pässe gespielt“, lobte Seeger. Davon profitierte zunächst André Hesselmann beim 4:2 (85.). Dann ließ Beckmann bei seiner Premiere im FCH-Trikot noch einen Doppelpack folgen (88./90.). „Am Ende haben wir verdient gewonnen, auch wenn der Sieg vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen ist“, meinte Seeger.

Harpstedter TB – Ahlhorner SV 5:0 (1:0): „Das war richtig, richtig stark! Die Defensivarbeit hat das Spiel gewonnen, und auch mit den Chancen sind wir diesmal so umgegangen, wie ich mir das wünsche“, schwärmte HTB-Coach Jörg Peuker. Dabei hatte seine Crew zunächst den Ausfall von Jannis Bunzel verkraften müssen. Der HTB-Kapitän verdrehte sich das Knie und schied mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus. Für den Abwehrchef kam Till Fassauer in die Partie und ersetzte ihn ohne Fehl und Tadel. Es war auch sein Verdienst, dass die Ahlhorner keine echte Torchance bekamen. Anders Harpstedt: Nach Pass von Nils Klaassen erzielte Jonas Pleus kurz vor der Pause das 1:0 (42.). Im zweiten Abschnitt ließ Pleus noch das 2:0 (50.) und das 5:0 (80.) folgen. Überdies bereitete er das 3:0 durch Klassen vor (70.). Beim 4:0 verwandelte Onno Bolling einen Freistoß aus mehr als 30 Metern direkt (78.).

SV Atlas II – TV Dötlingen 4:1 (4:0): „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Atlas war brutal effektiv – sie haben in der ersten Halbzeit viermal aufs Tor geschossen und viermal getroffen“, ächzte Dötlingens Trainer Markus Welz. Thade Hein per Kopf (15.), Fabio Meyer mit einem 25-Meter-Sonntagsschuss (35.), Patrick Klenke per Foulelfmeter (42.) sowie Emiljano Mjeshtri, der einen Dötlinger Abwehrfehler nutzte (45.), sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. „Dabei waren wir in den ersten 25 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft“, meinte Welz. Shqipron Stublla und Johan Hannink besaßen sogar Chancen zur Führung, schlossen jedoch zu überhastet ab. So blieb das 1:4 von Jan Mewis die einzige zählbare Ausbeute der Dötlinger (81.). „Am Ende ist Atlas’ Sieg verdient“, gab Welz zu. - mar