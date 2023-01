Ü 40 des TV Falkenburg spielt bei Hallenkreismeisterschaft „in einer anderen Liga“

Von: Sven Marquart

Teilen

Hallenkreismeister: Die SG Döhlen/Großenkneten holte den Titel in der Ü 50-Konkurrenz. © TV Jahn Delmenhorst

Landkreis – Nach dreijähriger Coronazwangspause hat die Hallenmeisterschaft der Oldies im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst ihr Comeback gefeiert. Den Titel in der Ü 40-Konkurrenz holte sich der TV Falkenburg durch den 1:0-Finalerfolg über den TV Jahn II. In der Ü 50 triumphierte die SG Döhlen/Großenkneten im Endspiel mit 4:3 über den VfL Stenum.

„Schön, dass das Turnier endlich mal wieder stattfinden konnte. Es hat Spaß gemacht“, freute sich Thorsten Sander von der Ü 40 des TSV Ippener, obwohl es für sein Team in der Delmenhorster Sporthalle Am Stadtbad nicht gerade rund lief. Mit nur einem Punkt und ohne erzielten Treffer war das Vergnügen für die Ippeneraner bereits nach der Vorrunde beendet. „Darüber waren wir aber nicht ganz unglücklich“, gab Sander zu. Denn der TSV war ohne Auswechselspieler angetreten. „Trotzdem wollten wir unbedingt dabei sein“, unterstrich er.

Der SC Dünsen und der Harpstedter TB erreichten immerhin das Viertelfinale. Dabei konnten die Dünsener für sich reklamieren, beim 1:1 gegen den SV Tur Abdin in der Vorrunde „einen Mitfavoriten kräftig geärgert“ zu haben, wie der Mannschaftsverantwortliche Jan Neumann berichtete. Den Treffer erzielte Mike Sudmann. Doch in der Runde der letzten Acht war beim 0:5 gegen den späteren Turniersieger TV Falkenburg dann Endstation. „Falkenburg hat in einer anderen Liga gespielt“, meinte Neumann anerkennend. Neben dem angeschlagenen Keeper Heiko Ohmstede fehlte beim SC Dünsen auch Offensivspielerin Malin Oestreich, die seit April 2021 zum Team gehört.

„Das war nicht das, was wir uns erhofft hatten“, sagte Manfred Hoffmann vom Harpstedter TB nach dem Viertelfinalaus gegen den SV Tur Abdin (0:1). Bis dahin war den Harpstedtern nur ein einziges Turniertor gelungen: Florian Schmaus hatte beim 1:0 im Gruppenspiel gegen den TSV Ippener getroffen. Trotzdem nahm Hoffmann „mehrere Erkenntnisse“ für die niedersächsische Ü 40-Hallenmeisterschaft am 4. März in Osnabrück mit. Dort trifft der HTB in der Vorrunde auf BW Hollage, die SG Lenglern/Harste und den VfL Güldenstern Stade.

Ü 40-Kreismeisterschaft Vorrunde Gruppe A: TV Jahn – SC Dünsen 1:1, SV Tur Abdin – TV Jahn 3:0, SC Dünsen – SV Tur Abdin 0:1, TV Jahn – SC Dünsen 1:0, SC Dünsen – SV Tur Abdin 1:1, TV Jahn – SV Tur Abdin 0:0 1. SV Tur Abdin 5:1 8

2. TV Jahn 1:5 5

3. SC Dünsen 2:4 2

Gruppe B: Delmenhorster TB – TSV Ippener 0:0, TuS Heidkrug – Harpstedter TB 1:0, Delmenhorster TB – TuS Heidkrug 0:2, Harpstedter TB – TSV Ippener 1:0, TSV Ippener – TuS Heidkrug 0:3, Harpstedter TB – Delmenhorster TB 0:2 1. TuS Heidkrug 6:0 9

2. Delmenhorster TB 2:2 4

3. Harpstedter TB 1:3 3

4. TSV Ippener 0:4 1

Gruppe C: TV Jahn II – Bookholzberger TB 0:0, TV Falkenburg – Bookholzberger TB 1:0, TV Jahn II – TV Falkenburg 0:2, Bookholzberger TB – TV Jahn II 0:3, Bookholzberger TB – TV Falkenburg 0:2, TV Falkenburg – TV Jahn II 3:1 1. TV Falkenburg 8:1 12

2. TV Jahn II 4:5 4

3. Bookholzberger TB 0:6 1

Viertelfinale: TV Falkenburg – SC Dünsen 5:0, SV Tur Abdin – Harpstedter TB 1:0, TuS Heidkrug – TV Jahn II 0:1, TV Jahn – Delmenhorster TB 0:1 Halbfinale: TV Falkenburg – SV Tur Abdin 2:1, TV Jahn II – Delmenhorster TB 2:1 Spiel um Platz drei: SV Tur Abdin – Delmenhorster TB 2:3 Endspiel: TV Falkenburg – TV Jahn II 1:0

Ü 50-Kreismeisterschaft Vorrunde VfL Stenum – SG Döhlen/Großenkneten 0:0, Bookholzberger TB – TV Falkenburg 0:1, VfL Stenum – Bookholzberger TB 0:0, TV Falkenburg – SG Döhlen/Großenkneten 0:0, SG Döhlen/Großenkneten – Bookholzberger TB 0:0, TV Falkenburg – VfL Stenum 0:1

1. VfL Stenum 1:0 5

2. TV Falkenburg 1:1 4

3. SG Döhlen/Großenkneten 0:0 3

4. Bookholzberger TB 0:1 2

Halbfinale: VfL Stenum – Bookholzberger TB 1:0, TV Falkenburg – SG Döhlen/Großenkneten 1:2 Spiel um Platz drei: Bookholzberger TB – TV Falkenburg 2:1 Endspiel: VfL Stenum – SG Döhlen/Großenkneten 3:4