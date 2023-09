TV Neerstedt unterliegt Oberliga-Aufsteiger TuS Komet Arsten mit 27:30

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Im Anflug: Neerstedts dreifache Torschützin Noelle Storck (am Ball). © Tamino Büttner

Neerstedt – Auch gegen Aufsteiger TuS Komet Arsten konnten die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt nichts Zählbares verbuchen. In der Schlussviertelstunde gelangen den Grün-Weißen lediglich drei magere Tore – zwei davon vom Siebenmeterstrich. Am Ende hieß es 30:27 (18:18) für die Gäste aus Bremen.

Bei den Neerstedterinnen steht nach der dritten Pleite im dritten Saisonspiel auf der Habenseite weiter eine Null. Entsprechend enttäuscht zeigte sich Cordula Schröder-Brockshus. Neerstedts Trainerin stufte die Niederlage in ihrem Resümee als „extrem bitter und überflüssig“ ein. Eigentlich hätte ihre Crew dem Neuling in solch engen Spielen auf Oberliga-Niveau einiges an Erfahrung voraus haben sollen, meinte die 30-Jährige: „Ich habe schon erwartet, dass wir in der Crunchtime einen drauf setzen.“

Arsten habe in der zweiten Halbzeit extrem defensiv verteidigt, berichtete Cordula Schröder-Brockshus. „Der Gegner stellt sich hinten rein, und wir laufen gegen eine Wand an.“ Anna Rippe sorgte mit dem 24:24 (46.) für den letztmaligen Ausgleich. Der Treffer zum 25:26 (54.) durch Lisa Maus war dann zu wenig. Der TuS Komet Arsten nutzte die Torflaute der Gastgeberinnen aus und zog vorentscheidend auf 29:25 (59.) davon. Zwei Siebenmetertreffer durch Nadja Kunz zum 26:29 (59). und 27:29 (60.) fielen in die Kategorie Ergebniskosmetik.

Mit dem Auftritt ihrer Mannschaft in der ersten Hälfte zeigte sich Cordula Schröder-Brockshus zufrieden. „Wir spielen uns viele gute Chancen heraus und nutzten die dann auch“, sagte sie. Anna Rippe sorgte für die 3:1-Führung (3.). Celina Struß und Noelle Storck stellten im weiteren Verlauf auf 12:9 (13.) für die Gastgeberinnen. Doch die „Kometen“ ließen nicht locker und kämpften sich zurück. Beim 15:15 (26.) durch Kreisläuferin Ann-Kathrin Abbes war Neerstedts Vorsprung dahin. Beim Stand von 18:18 ging es in die Halbzeit.

In Durchgang zwei blieb die Partie zunächst eng. „Am Ende fehlt dann vielleicht auch das eine oder andere einfache Tor von Fenna van Dreumel“, mutmaßte Cordula Schröder-Brockshus. Neerstedts Rückraumlinke kuriert aktuell eine Schulterverletzung aus dem Spiel beim SV Werder Bremen II aus.

Am kommenden Sonntag, 17. September, 16.30 Uhr, geht es für den TV Neerstedt zur HSG Hude/Falkenburg. Die Gastgeberinnen um ihren neuen Trainer Bernd Spille und die ehemalige Neerstedterin Leonie Voigt sind deutlich besser gestartet als die Grün-Weißen. Nach dem 21:21 bei der HSG Heidmark geht die HSG mit 5:1 Zählern in das Landkreisderby.

Stenogramm TV Neerstedt – TuS Komet Arsten 27:30 (18:18) TV Neerstedt: von Seggern, Kahler - Stuffel (2), Storck (3), Mathieu, Kunz (12/5), Hanuscheck, Struß (2), Windhorst, Brinkert (2), Maus (1), Siemers (1), Rippe (4/1), Böttjer TuS Komet Arsten: Beet, Lehmann - M. Meinke (2), Gatzka (11/4), Stehmeier (1), Brockhoff (1), Uhlenberg, Lampe, N. Meinke (5), Meyer (1), Abbes (5), Zurkuhle, Meierhöfer, Hübner (4/1) Siebenmeter: TVN 8/6, TuS 7/4 Zeitstrafen: TVN 2, TuS 2 Schiedsrichter: Manfred Gardianczik/Jens Stamer