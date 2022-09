Ex-Harpstedter Pleus beendet Harpstedts Startserie

Von: Sven Marquart

Knoten geplatzt: Dötlingens Andreas Kari belohnte sich für seine gute Leistung mit einem Doppelpack. © Tamino Büttner

Landkreis – Duplizität der Ereignisse: Schon in der vergangenen Saison war Fußball-Kreisligist Harpstedter TB mit sieben Siegen gestartet, ehe die Serie riss. Auch in der neuen Spielzeit gab der Vizemeister in Partie Nummer acht erstmals Punkte ab. War es 2021 eine 0:1-Pleite gegen den Ahlhorner SV, ist der HTB nach dem 1:1 gegen den VfL Wildeshausen II nun immerhin weiter ungeschlagen. Dagegen feierte Spitzenreiter TV Munderloh mit dem 3:1 beim FC Hude II seinen neunten Sieg im neunten Spiel.

TV Dötlingen – FC Huntlosen 7:0 (3:0): Angesichts der deutlichen Niederlage mag es komisch klingen. „Aber wir haben kein schlechtes Spiel gemacht“, sagte Huntlosens Abwehrchef Sebastian Merz. Aufgrund von 19 Ausfällen standen bei den Gästen in Ben Meyer und Lucas Fuchs zwei A-Junioren in der Startelf. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam in Jonas Meyer noch ein Dritter hinzu. „Es hat Spaß gemacht, ihnen zuzusehen“, meinte Merz. Fuchs führte sich mit einem Lattentreffer auch gleich gut ein (8.). „Leider haben wir im Moment keinen, der die Tore schießt“, bedauerte Merz. Das sieht beim TV Dötlingen schon ganz anders aus. Andreas Kari vollendete ein Solo von der Mittellinie zum 1:0 (22.). Nach Foul von Fuchs an Shqipron Stublla verwandelte der Torjäger den fälligen Strafstoß selbst zum 2:0 (37.) und packte gleich nach Wiederanstoß noch das 3:0 drauf (38.). In Hälfte zwei schnürte auch Kari mit dem 4:0 seinen Doppelpack (74.). „Das freut mich wirklich für ihn. Endlich ist der Knoten geplatzt. In den letzten Spielen hat er mir leidgetan“, sagte Trainer Markus Welz. Joost Hoffrogge (76.), Maik Gramberg, der einen Schuss von Shqipron Stublla ins eigene Tor lenkte (81.), und Niclas Schemionek (85.) schraubten das Resultat auf 7:0 in die Höhe.

TSV Ganderkesee – Beckeln Fountains 6:2 (3:1): „Bei uns sind im Moment dicke Sandkörner im Getriebe“, ächzte Beckelns Trainer Matthias „Jupp“ Büsing. Zwar präsentierte sich sein Team gegenüber dem 2:11 beim Bookholzberger TB wesentlich verbessert. „Aber am Ende machen wir wieder zu viele individuelle Fehler, die wir leider nicht abstellen können“, haderte Büsing. Spielerisch begegneten sich die beiden Tabellennachbarn auf Augenhöhe. Doch Ganderkesee nutzte Beckelns Schwächen gnadenlos aus. Per Doppelschlag stellten Oguz Deniz (23.) und Sascha Reepel (26.) auf 2:0. Dann erkämpfte Timo Gralheer den Ball und bediente Jonas Evers, der per Flachschuss zum 1:2 einnetzte (33.). Torjäger Gralheer spielte diesmal auf der Zehnerposition und zeigte dort eine starke Leistung. „Timo hat sich voll reingehauen. Er war viel unterwegs, immer anspielbar und hat auch super nach hinten gearbeitet“, lobte Büsing. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff stellte Roberto Elia den alten Abstand wieder her – 3:1 (45.). Kurz nach Wiederbeginn vollendete Jonas Evers einen Konter über die rechte Seite zum erneuten Anschlusstreffer (51.). „Dann hat Timo Gralheer die Riesenchance zum Ausgleich, rutscht aber knapp am Ball vorbei“, ärgerte sich Büsing. Im Gegenzug markierte Jean-Michel Dietrich das 4:2 (58.). Dennis Hasselberg (68.) und Roberto Elia (76.) machten schließlich das halbe Dutzend voll.

Harpstedter TB – VfL Wildeshausen II 1:1 (0:0): Die 16-tägige Spielpause tat den Harpstedtern augenscheinlich nicht gut. „Wir haben zwar den Kampf angenommen, aber irgendwie passte das alles nicht richtig zusammen“, stellte Trainer Eckard Zunft fest. Zwar kam seine Crew zu Beginn zu drei Chancen durch Nils Klaassen, Ole Volkmer und Niklas Fortmann, die jedoch verpufften. Die dickste Möglichkeit im ersten Durchgang besaßen aber die Krandel-Kicker. Allerdings scheiterte Mihai-Andrei Nitu nach Foul von Jakob Wehrenberg an Noah Richter mit dem Strafstoß an HTB-Keeper Henrik Reineberg (30.). „Harpstedt war in der ersten Halbzeit überlegen, wir waren in der zweiten dann deutlich aktiver“, erklärte VfL-Coach Selcuk Keyik. Dennoch sah es kurz vor Schluss so aus, als sollte der HTB seine Startserie ausbauen können: Die Wildeshauser Abwehr war zu weit aufgerückt. Fortmann bediente Volkmer, der das 1:0 erzielte (86.). „Dann musst du es eigentlich nach Hause schaukeln“, sagte Zunft. „Trotzdem haben wir nicht aufgesteckt“, berichtete Keyik. Und tatsächlich köpfte der Ex-Harpstedter Jonas Pleus nach Flanke von Chris Löwe das 1:1 (90.+6). „Das war verdient“, gab Zunft zu. Für ein Foul an Löwe sah Harpstedts Marik Landgraf dann noch die Rote Karte (90.+7). „Es war kein gutes Spiel, aber wir sind so aufgetreten, wie man sich in einem Derby präsentieren muss“, freute sich Keyik über den „wichtigen Punkt“.