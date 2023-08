START IN DIE SAION: VfL Wildeshausen III gönnt sich Blutauffrischung

Ein Aufsteiger als Vizemeister – das erlebt man auch in der 1. Fußball-Kreisklasse nicht alle Tage: Allerdings war der VfL Wildeshausen III in der letzten Saison auch ganz sicher kein gewöhnlicher Neuling. Im Gegenteil: Die „Spaßtruppe“ von Trainer Bastian Flege trainierte zwar nur einmal die Woche, hatte aber etliche Kicker in ihren Reihen, die früher im Bezirk oder höher auf dem Feld standen.

Wildeshausen – So zog zum Beispiel der Ex-Oberligaakteur Marcel Hesselmann als Zehner geschickt Regie und trug sich zudem noch 26 mal in die Torschützenliste ein.

Kein Wunder also, dass Wildeshausens Dritte von Erfolg zu Erfolg eilte und am Ende den Titel nur knapp verpasste. Doch selbst die Vizemeisterschaft hätte im Normalfall ja zum Aufstieg gereicht. „Im Prinzip ja“, bemüht Flege „Radio Eriwan“: „Aber unsere Zweite spielt ja bereits in der Kreisliga. Deshalb ist das ausgeschlossen. Erst müsste die Reserve in die Bezirksliga hochrücken und die Erste in die Landesliga aufsteigen. Vorher dürften wir nicht hoch.“

Was laut Flege indes auch gar nicht gewollt ist: „Fast alle Spieler haben schon höher gekickt und möchten jetzt nur noch mit ihren Kumpels aus Spaß gegen den Ball treten. Wenn angepfiffen ist, sind wir zwar alle weiterhin ehrgeizig, aber regelmäßig im Training quälen kommt nicht mehr infrage.“

Die Meisterschaft dagegen im Idealfall durchaus. Zumal sich die Huntestädter eine gewaltige Blutauffrischung gönnten. Zwar beendete der langjährige Vize-Kapitän Jan-Niklas Siemer zum Bedauern von Flege („menschlich wie sportlich ein großer Verlust.“) seine Karriere, doch dafür reaktivierte der VfL in Jonas Gralla (Sechser), Daniel Jeschke (Mittelfeld-Allrounder), Sebastian Bröcker (lange Jahre Linksaußen der Ersten) und Shahuaz Mirsa (defensives Mittelfeld) gleich vier bewährte Kräfte.

Darüber hinaus luchste Wildeshausen dem SV Grün-Weiß Kleinenkneten noch in Fabian Ahlers einen offensiven Flügelflitzer sowie Verteidiger Jan Hoffrogge ab und aus der eigenen Zweiten schloss sich Regisseur Nico Krumdiek den „Flege-Fällen“ an. Unterstützt wird der VfL-Coach künftig zudem noch von Florian Schröer als neuem Co-Trainer.

Dem Duo steht in der neuen Spielzeit dann ein Kader von rund 30 Spielern zur Verfügung. Eigentlich genug, um diesmal den Titel ins Visier zu nehmen. Doch (noch) hält sich Flege bedeckt: „Wir sollten nicht übertrieben. Unser Ziel ist es, erneut in den Top Five zu landen. Als Topfavorit sehe ich Absteiger FC Huntlosen und auch Falkenburg sowie Hasbergen sind zu beachten.“

Der VfL Wildeshausen III indes ebenfalls: Zuletzt besiegten die Huntestädter in einem Test den Kreisligisten „Beckeln Fountains“ mit 3:0 und unterstrichen so ihre glänzende Frühform. Trotzdem sieht Flege sein Team unverändert eher als ambitionierten Außenseiter: „Es werden selten alle Leistungsträger gleichzeitig an Bord sein. Fußball steht halt nicht mehr an erster Stelle. Es geht bei uns einfach um Spaß.“ Aber auch eine Meisterschaft kann ja Spaß machen . . .

Stenogramm Zugänge: Nico Krumdiek (eigene zweite Mannschaft), Fabian Ahlers, Jan Hoffrogge, Florian Gräwert (alle SV GW Kleinenkneten), Schahuaz Mirsa, Jonas Gralla, Daniel Jeschke, Sebastian Bröcker, Simon Kolhoff (alle reaktiviert)

Abgänge: Jan Niklas Siemer (Karriereende)

Kader: Tor: Sebastian Pundsack, Benedikt Rieger, Mirco Czienskowski, Tino Auffarth - Abwehr: Baschir Ali, Matthias Hennig, Hector Hüls, Malte Ahrmann, Peter Schlüter, Stephan Strenger, Thore Heidkamp, Timo Schröder, Vincent Ahrmann - Mittelfeld: Dennis Schröder, Daniel Jeschke, Fabian Ahlers, Frederik Gralla, Hendrik Nienaber, Jan Hoffrogge, Jonas Matschke, Jonas Gralla, Junior Cavalcante-Monteiro, Keno Hagedorn, Lukas Schneider, Marcel Hesselmann, Mathias Kramer, Marvin Spille, Nico Wegner, Nico Krumdiek, Sascha Görke, Sascha Büter, Schahuaz Mirsa, Sebastian Bröcker, Wesley Silva, Florian Gräwert - Angriff: Henning Nitzsche, Rascho Saadi, Jannik Wallner, Eduard Wenz

Trainer: Bastian Flege (seit 2020)/Tim Albus (seit 2019)

Co-Trainer: Florian Schröer (neu vom SV GW Kleinenkneten II)

Saisonziel: Platz unter den ersten fünf Mannschaften

Favoriten: TuS Hasbergen, FC Huntlosen, TV Falkenburg