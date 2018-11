ASV erteilt Mödinger eine Hallenfaustball-Lehrstunde

Brettorf/Ahlhorn - Auftakt nach Maß für die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf und des Ahlhorner SV: Am ersten Spieltag der Hallensaison fertigten die Brettorfer Aufsteiger SV Moslesfehn mit 5:0 ab. Überraschend blieben auch die Ahlhorner gegen den TK Hannover ohne Satzverlust.

TV Brettorf – SV Moslesfehn 5:0 (11:9, 11:7, 11:3, 11:0, 11:5): Beide Landkreisrivalen begannen sehr nervös und ließen viele Chancen aus. Dadurch kam im ersten Satz kein richtiger Spielfluss auf. Das glücklichere Ende hatten die Brettorfer Malte Hollmann (Rückschlag), Hauke Rykena (Block und Angaben), Marcel Osterloh, Hauke Spille und Tom Hartung. Im zweiten Durchgang führte Aufsteiger Moslesfehn bereits mit 7:5, doch mit sechs Punkten in Folge sicherten sich die Gastgeber die 2:0-Satzführung. „Das war der Knackpunkt. Danach hatten wir leichtes Spiel“, sagte Brettorfs Trainer Klaus Tabke. Den dritten Abschnitt gewann seine Crew mit 11:3, den vierten – jetzt mit Vincent Neu anstelle von Malte Hollmann – sogar zu null. Im fünften Satz ersetzte Timo Kläner in der Abwehr Tom Hartung. Sowohl Neu als auch Kläner fügten sich nahtlos ein. Mit dem 11:5 war die Partie nach rund einer Stunde beendet. „Wenn man mit 5:0 gewinnt, sollte man zufrieden sein. So ein Start ist auch für den Kopf ganz wichtig. Jetzt hoffe ich, dass wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln und noch etwas souveräner werden“, bilanzierte Klaus Tabke.

Ahlhorner SV – TK Hannover 5:0 (11:8, 11:7, 11:9, 11:5, 11:6): „Ich habe mich selbst ein bisschen gewundert, dass es so deutlich war. Aber die Hannoveraner waren auch nicht so stark, wie wir sie erwartet hatten“, sagte ASV-Spielertrainer Tim Albrecht. Bei den Gästen gab Alvaro Mödinger seinen Einstand. Der chilenische Nationalangreifer übernahm den Zweitschlag und servierte von rechts die Angaben. Der 30-Jährige hatte bereits einige Spielzeiten in Österreich absolviert, allerdings nur auf dem Feld. „Aber in der Halle hat er noch nie gespielt – Blocksituationen kannte er gar nicht“, berichtete Tim Albrecht. Das nutzten er und seine Teamkollegen Christoph Johannes und Sören Dahms im Angriff sowie Erik Grotelüschen und Paul Barklage im Angriff weidlich aus. Johannes eröffnete die Partie gleich mit einem Ass und punktete in der Folgezeit immer wieder konsequent. „Wir haben auf allen Positionen sauber gespielt. Dadurch war die Sache innerhalb einer Stunde gegessen“, sagte Tim Albrecht. Gegen Ende des Spiels verwöhnte Johannes die Zuschauer auch noch mit ein paar sehenswerten Rundschlägen. Im fünften Satz löste Mats Albrecht dann Erik Grotelüschen auf der linken Abwehrposition ab. „Das war ein guter Einstand! Wenn es auch nächste Woche zumindest annähernd so läuft, bin ich guter Dinge“, resümierte Tim Albrecht. - mar