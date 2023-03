Erstes Ziel: DM-Halbfinale

Von: Sven Marquart

Teilen

Zurück nach Bänderriss: Brettorfs Schlagmann Hauke Rykena gibt bei der DM sein Comeback. © Sven Marquart

Brettorf – Der Zeitpunkt wäre perfekt: Exakt 20 Jahre nach dem Gewinn des Titels bei der Hallen-DM in Kulmbach können die Faustballer des TV Brettorf an diesem Wochenende bei der deutschen Meisterschaft im baden-württembergischen Gärtringen wieder Geschichte schreiben. „Erstmal wollen wir ins Halbfinale, und dann gucken wir, wie es weitergeht“, sagt Trainer Klaus Tabke.

Als Staffelsieger der 1. Bundesliga Nord haben sich die Brettorfer eine ordentliche Ausgangsposition verschafft. In der Vorrunde trifft die Crew aus der Gemeinde Dötlingen am Samstag zunächst auf den Leichlinger TV (3. Nord) und dann auf den TSV Pfungstadt (2. Süd). Schon das Auftaktmatch gegen die DM-Debütanten aus Leichlingen dürfte für den Halbfinaleinzug entscheidend sein. „Darauf liegt unser Fokus“, bestätigt Tabke. Denn gegen Titelverteidiger und Serienmeister Pfungstadt um Ausnahmeangreifer Patrick Thomas hängen die Trauben hoch. „Da sind wir klarer Außenseiter“, bestätigt Tabke.

Aber auch den LTV dürfen die Brettorfer auf keinen Fall unterschätzen. Nach dem 5:1 im Hinspiel sollte ihnen die 4:5-Niederlage im Rückspiel der Punktrunde Warnung genug sein. „Da haben wir uns dumm angestellt. Das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen“, sagt Tabke. Für sein Team geht es darum, LTV-Angreifer Christian Weber „solide abzuwehren“ und „vorne nicht allzu viel liegenzulassen“. Während die Blütenstädter bei den Titelkämpfen Neuland betreten, haben die Brettorfer schon einiges an DM-Erfahrung. „Für meine Jungs ist es die vierte Hallen-DM in Folge – das könnte ein kleines Plus für uns sein“, glaubt Tabke.

Entscheidender dürfte allerdings sein, wie fit Brettorfs Angreifer sind. Denn sowohl Hauke Rykena als auch Kapitän Malte Hollmann fielen wegen Bänderrissen zum Ende der Punktrunde aus. „Beide haben wieder ganz normal mittrainiert. Sie sind noch nicht wieder bei 100 Prozent, aber es wird immer besser“, berichtet Tabke. Wahrscheinlich werden sich Rykena und Hollmann an der Seite von Linkshänder Vincent Neu abwechseln. „Ich denke, dass wir im Angriff eine vernünftige Kombination auf den Platz bringen werden“, meint Tabke. Neben den drei Offensivkräften hat er noch Hauke Spille, Tom Hartung, Marcel Osterloh, Moritz Cording und Elias Borchers nominiert. Der außerdem eingeplante Lorenz Neu musste krankheitsbedingt daheim bleiben. Routinier Tobias Kläner, der zuletzt im Derby beim Ahlhorner SV aushalf, gehört ebenfalls nicht zum Brettorfer DM-Kader.

Sollten die Schwarz-Weißen die Vorrunde überstehen, wären am Sonntag der TV Vaihingen/Enz (1. Süd), der TSV Hagen 1860 (2. Nord) oder der TV Käfertal (3. Süd) die möglichen Halbfinalgegner in der 800 Zuschauer fassenden Theodor-Heuss-Halle. „Die Halle bietet an beiden Seiten nur wenig Platz, und die Zuschauer sind dicht dran – zum Spielen ist das genial“, findet Tabke.

Zurück nach Bänderriss: Auch Kapitän Malte Hollmann gehört zum Brettorfer DM-Aufgebot. © Sven Marquart