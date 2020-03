ASV ergattert DM-Bronze

Köhrmann-Crew fehlen drei Punkte zum Finaleinzug

+ Freuen sich über DM-Bronze: Felicia Gißler (v.l.), Jordan Nadermann, Tokessa Köhler-Schwartjes, Julia Weber, Michaela Grzywatz, Janna Köhrmann, Imke Schröder, Sarah Reinecke, Pia Neuefeind und Betreuer Benjamin Burfeind (vorne) vom Ahlhorner SV. Foto: DFBL/den Dulk

Ahlhorn/Moslesfehn – Das Endspiel war in greifbarer Nähe. Nur noch drei Punkte fehlten den Faustballerinnen des Ahlhorner SV bei der deutschen Meisterschaft in Schneverdingen zum Einzug ins Finale. „Wir haben gedacht, das müsste reichen. Hat es aber nicht“, sagte ASV-Spielertrainerin Janna Köhrmann. Denn in der entscheidenden Phase des Halbfinals zeigte der TSV Calw Kämpferqualitäten und drehte die Partie noch zum 3:2 (8:11, 12:10, 10:12, 11:9, 11:9) und verteidigte durch das folgende 3:1 (11:6, 11:6, 5:11, 11:5) über Ausrichter TV Jahn Schneverdingen schließlich auch den DM-Titel.