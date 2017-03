Erdi-Vahap Ilboga, der Medaillensammler

Wildeshausen - Stolz präsentiert Leyla Ilboga den Schuhkarton, der die Trophäensammlung ihres Sohnes beherbergt. 67 Medaillen hat Erdi-Vahap Ilboga in seiner noch jungen Schwimmkarriere bereits gewonnen. Jetzt hat der elfjährige Wildeshauser nochmal neun weitere hinzugefügt. Bei der Bezirksmeisterschaft auf den 50-Meter-Bahnen des Osnabrücker Nettebades startete der Fünftklässler zu neun Disziplinen, jedes Mal schwamm er aufs Siegertreppchen, jedes Mal in neuer persönlicher Bestzeit.

Über 50 Meter Rücken (38,50 Sekunden) und 50 Meter Schmetterling (37,15) sicherte sich Erdi-Vahap Ilboga jeweils den Titel des Bezirksjahrgangsmeisters. Über 50 Meter Freistil (32,47), 100 Meter Rücken (1:23,43 Minuten), 100 Meter Freistil (1:13,01), seine Lieblingsstrecke 100 Meter Schmetterling (1:21,75) und 200 Meter Lagen (2:56,66) schlug er jeweils als Zweiter an. Über 200 Meter Freistil (2:39,67 Minuten) und 400 Meter Freistil (5:34,97) holte er jeweils Bronze. Überdies qualifizierte sich Erdi-Vahap Ilboga für die Landesmeisterschaft am 6. Mai in Osnabrück.

Wie viele Jungs spielte Erdi-Vahap Ilboga zunächst lieber Fußball. Doch nachdem er seine Schwester Ezgi (14) zum Schwimmtraining begleitet hatte, „wollte ich das unbedingt auch machen“, berichtet er. Für seinen Erfolg arbeitet er hart. Seit seine Familie im August vergangenen Jahres nach Wildeshausen gezogen ist, fährt ihn Mutter Leyla fünfmal wöchentlich zum Training am Stützpunkt der SG Region Oldenburg.

Bei der Bezirksmeisterschaft in Osnabrück war auch der SV Wildeshausen mit einem siebenköpfigen Aufgebot vertreten. Besonders erfolgreich war Fynn Grotelüschen, der bei acht Starts einmal Erster (200 Meter Rücken) zweimal Zweiter (100 Meter Schmetterling und 200 Meter Lagen) sowie zweimal Dritter (100 Meter Rücken und 50 Meter Schmetterling) wurde. Sein Vereinskollege Jesper Schwoll konnte sich über seinen hervorragenden dritten Rang über 50 Meter Brust freuen. - mar