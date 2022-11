VfL Wildeshausen verliert spektakuläres Bezirksliga-Spitzenspiel bei Fortuna Einen mit 3:6

Von: Sven Marquart

Hatte die Chance zum Anschlusstreffer: Wildeshausens Eva-Lotta Arlinghaus (l.) verpasste bei Fortuna Einen das mögliche 4:5. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Diese Partie hatte das Prädikat „Spitzenspiel“ wahrlich verdient: Nach einem offenen Schlagabtausch hatten die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen beim Tabellenführer SV Fortuna Einen mit 3:6 (1:3) das Nachsehen. „Das war ein richtiges Spektakel. Es hätte auch 4:4 oder 5:5 ausgehen können“, sagte Carsten Mirbach. Aufgrund des Ergebnisses war der VfL-Coach natürlich enttäuscht. „Aber auf die Leistung können wir stolz sein“, erklärte er.

Der Hauptunterschied zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenvierten aus Wildeshausen: Die erfahrenen Fortunen waren im Abschluss wesentlich effizienter. Die Krandel-Kickerinnen machten aus einem guten Dutzend Chancen drei Treffer. „Einen hatte acht Schüsse aufs Tor – sechs waren drin“, berichtete Mirbach.

Dabei waren die Gäste zunächst in Führung gegangen. Nach einem Eckstoß drückte Viktoria Kljukina am zweiten Pfosten den Ball zum 1:0 über die Linie (22.). Doch der Vorsprung hielt nicht lange. Anna-Lena Wachsmann nutzte eine Unachtsamkeit in der VfL-Abwehr zum 1:1 (26.). Einen schön ausgespielten Angriff schloss Jennifer Lassak dann mit dem 2:1 für den Klassenprimus ab (36.). Beim 3:1 von Beke Siemer sah VfL-Keeperin Annemike Elvers nicht gut aus (44.). „Das muss man ihr zugestehen. Schließlich hat sie uns schon oft den Allerwertesten gerettet. Dabei ist sie gerade erst 18 geworden“, nahm Mirbach seine Torhüterin in Schutz.

Auch in der Kabine machte Mirbach seinem Team „keine Vorwürfe, weil wir sehr gut gespielt haben“. Nach dem Wiederanpfiff knüpften die Wildeshauserinnen dann dort an, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Mit einem Doppelschlag glich Leni Gutsche, die sich zweimal gut durchgesetzt hatte, zum 3:3 aus (50./54.).

Doch die Fortunen waren an diesem Tag wirklich mit Glücksgöttin Fortuna im Bunde. Denn beim 4:3 klatschte eine Bogenlampe von Ina Schlömer an den Innenpfosten und sprang von dort ins Netz (64.). Noch mehr Dusel hatte Jennifer Lassak. Vor ihrem elften Saisontreffer war die Torjägerin zunächst weggerutscht, hatte sich dann selbst ans Standbein geschossen und Annemike Elvers damit komplett auf dem falschen Fuß erwischt – 5:3 (69.).

Das war aber noch nicht die Entscheidung. Eva-Lotta Arlinghaus hätte das Spiel noch einmal scharf stellen können. Doch sie scheiterte an Einens Torhüterin Josefina Hefke (75.). Als der VfL alles nach vorne warf, machte Anna-Lena Wachsmann mit dem 6:3 den Deckel drauf (90.).

Pech für Wildeshausen: Die gerade erst genesene Kim Funke zog sich einen Muskelfaserriss zu und fällt erneut aus.