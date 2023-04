„Endspielcharakter“ reizt Bragula

Von: Cord Krüger

Ein ziemlicher Kraftakt erwartet die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen im Endspurt des Abstiegskampfs. Routiniers wie Steven Müller-Rautenberg (am Ball) und Kevin Radke (links) mit höherklassiger Erfahrung können da nicht schaden. Heute gilt es gegen BW Hollage, am Ostermontag dann kommt der VfL Oythe ins Krandelstadion. © Krüger

Jetzt müssen Punkte her: Der Landesliga-Vorletzte VfL Wildeshausen trifft heute Abend zu Hause im Krandel auf den Drittletzten BW Hollage. VfL-Trainer Marcel Bragula erkennt einige Gemeinsamkeiten beider Teams - und vertraut seinem Kader.

Wildeshausen – Es treffen durchaus „Brüder im Geiste“ aufeinander, wenn die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen heute Abend um 20.15 Uhr den Aufsteiger BW Hollage zum Nachholspiel im Krandel empfangen. „Unsere Philosophie ist ähnlich“, verdeutlicht VfL-Trainer Marcel Bragula: „Beide Vereine arbeiten am liebsten mit Jungs aus der Region, beide treten kompakt und mannschaftlich geschlossen auf. Und mit Blick auf die Abstiegszone haben beide Seiten die wenigsten Tore zugelassen – aber auch die wenigsten geschossen. Da stoßen wir zwei in dieser Liga mit unseren Möglichkeiten an unsere Grenzen.“

Warnung vor Schmidt und Schönhoff

Die Offensive – zurzeit und mit Blick auf die Planungen für die kommende Saison die momentan größte Baustelle der Wildeshauser. „Da haben wir noch viel Arbeit vor uns“, urteilt der 48-Jährige, der den Kreisstädtern kürzlich die Zusage für seine zehnte Saison als Erstherren-Trainer gab (wir berichteten). Als eines der krassesten Beispiele nennt Bragula die „sehr unglückliche“ Hinbegegnung, die „wir nicht hätten verlieren müssen – aber wir haben uns im Auslassen von Torchancen übertroffen.“ Am Ende stand eine 0:1-Niederlage, es folgten weitere Dämpfer wie das 0:1 beim SV Bad Rothenfelde vor knapp zwei Wochen, „als wir ein sehr gutes Spiel gezeigt haben“, erinnert der VfL-Coach: „Danach kam der Sieg in Holdorf – es sieht also nicht alles schlecht bei uns aus.“ Das jüngste 0:4 vom Sonntagabend beim starken Tabellendritten SV Meppen II klammert er bewusst aus, „denn da hätten wir auch in Bestbesetzung verloren“.

Von einer vollen Kapelle ist Bragula nach wie vor weit entfernt, doch er sagt in bedingungslosem Vertrauen auf seinen Kader: „Wir haben keine personellen Sorgen! Klar fehlen uns Leute wie Lennart Osterloh, Maxi Seidel, Alexander Kupka und Nico Kiesewetter“, zählt er nur einige Langzeitverletzte auf, „aber sie werden uns auch weiterhin fehlen.“

„Für solche Momente spielt man Fußball“

Ihre verbliebenen Kollegen müssen also noch enger zusammenrücken. Der Heimauftritt seines Tabellenvorletzten gegen die nur einen Platz höher geführte Mannschaft aus dem Osnabrücker Norden „hat schon Endspielcharakter, aber für solche Momente spielt man Fußball. Ich jedenfalls liebe solche Aufgaben und brenne dafür – und an die Jungs muss ich nicht großartig appellieren, dass sie das ebenfalls tun.“

Besonders im Auge behalten sollten seine Akteure neben dem bisher achtfachen Torschützen Alexander Schmidt (übrigens auch im Hinspiel erfolgreich) Hollages Denker und Lenker Kai Schönhoff. „Er ist der Dreh- und Angelpunkt, kann im Zentrum oder in der Spitze spielen“, warnt Bragula.

„Gute Gespräche“ mit neuem Torhüter - bald Vollzug? Dem Heimspiel des VfL Wildeshausen am heutigen Gründonnerstag ab 20.15 Uhr gegen BW Hollage folgt am Ostermontag um 15.00 Uhr das nachzuholende Derby gegen den ebenfalls akut abstiegsbedrohten VfL Oythe. Danach, hofft Wildeshausens Trainer Marcel Bragula, könne der Landesligist Vollzug hinsichtlich der Verpflichtung eines neuen Torhüters für die kommende Saison melden: „Wir sind in guten Gesprächen – und die stehen kurz vor dem Abschluss“, verrät der 48-Jährige. Die Kreisstädter mussten diesbezüglich in der Kaderplanung tätig werden, weil VfL-Schlussmann Niklas Göretzlehner wegen seines Studiums in Süddeutschland ab Sommer nicht mehr zur Verfügung steht. ck